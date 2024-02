Feyenoord maakt bekend hoelang Bijlow afwezig is

Feyenoord kan de komende tijd geen beroep doen op . De keeper staat circa acht weken aan de kant door een kuitblessure.. Dat meldt Feyenoord dinsdagmiddag in een medische update.

De 26-jarige doelman liep de blessure op in de de eerste helft van de uitwedstrijd tegen AZ van zondag, waardoor hij nog voor rust moest worden vervangen door Timon Wellenreuther.

Feyenoord met 0-1 van AZ, dat woensdagavond in De Kuip opnieuw de tegenstander is in de kwartfinale van het KNVB Bekertoernooi.

Bijlow mist interlands met Oranje

Artikel gaat verder onder video

Een afwezigheid van acht weken betekent dat Bijlow ontbreekt in de vriendschappelijke interlands die het Nederlands elftal volgende maand afwerkt tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). Dat is een flinke klap voor de doelman, die zich hoopt te bewijzen in de aanloop naar het EK.

Indien Bijlow begin april terugkeert, zoals de prognose op dit moment luidt, kan hij nog wel de nodige wedstrijden in de Eredivisie meespelen. Tot die tijd zal Wellenreuther de honneurs waarnemen onder de lat. Wellenreuther zal dus ook keepen in de aankomende Europa League-wedstrijden tegen AS Roma (15 en 22 februari) en in een eventuele volgende ronde van het Europese toernooi.