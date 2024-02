Feyenoord-fans valt iets op aan het wedstrijdshirt van Santiago Giménez

Het lukt niet om uit zijn vormdip te ontsnappen. De spits van Feyenoord stond zondag 81 minuten op het veld tegen AZ, maar kon geen potten breken en vuurde geen enkele doelpoging af. Supporters merkten ook nog wat opvallends aan zijn shirt.

Het clublogo van Feyenoord was verdwenen van het shirt van Giménez: alleen de ster was nog over. Aan het eind van de eerste helft zat het logo nog op het shirt van Giménez. Gaandeweg de tweede helft is hij het ergens verloren, maar het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd.

De Mexicaan leek in zak en as na zijn wissel. Feyenoord stond weliswaar met 0-1 voor (die voorsprong hield Feyenoord vast in de slotfase), maar Giménez trok zijn capuchon over zijn hoofd en leek zich te willen verstoppen.