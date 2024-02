Groot verdriet en enorme teleurstelling bij Feyenoord: ‘Hij is waarlijk ontroostbaar’

Feyenoord-aanvaller was niet te troosten na de strafschoppenserie tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League. De vleugelspeler is normaal gesproken een zekerheidje vanaf elf meter en maakte vlak voor het einde van de verlenging zijn opwachting binnen de lijnen zodat hij een strafschop kon nemen. De inzet van Jahanbakhsh werd echter gekeerd. Het is voor hem de tweede grote teleurstelling in korte tijd.

De return tussen AS Roma en Feyenoord in de tussenronde van de Europa League naderde het einde toen Jahanbakhsh zijn opwachting maakte bij de vierde man. Feyenoord-trainer Arne Slot besloot de aanvaller nog in te laten vallen, zodat hij in elk geval een rol van betekenis kon gaan spelen in de nakende strafschoppenreeks. Gek was de gedachte van de oefenmeester niet. Jahanbakhsh weet normaal gesproken wel raad met een inzet vanaf elf meter. Zo benutte hij begin deze maand nog een strafschop namens Iran in de halve finale van de Azië Cup tegen Japan. Dat deed hij zelfs in de zesde minuut van de blessuretijd. Over druk gesproken…

Ook in de finale van dat toernooi was Jahanbakhsh trefzeker vanaf elf meter. Waar hij zijn land een paar dagen ervoor nog een plek in de eindstrijd bezorgde, was zijn tweede treffer van het toernooi niet voldoende voor de zege. Qatar trok in de finale aan het langste eind, waardoor Jahanbakhsh met een enorme kater in het vliegtuig terug naar Nederland stapte. Donderdagavond volgde een nieuwe teleurstelling. Jahanbakhsh kwam sinds de Azië Cup slechts twintig minuten in actie voor Feyenoord, in het thuisduel met Sparta. De heenwedstrijd tegen AS Roma moest hij missen wegens een hamstringblessure en ook de ontmoeting met RKC Waalwijk ging om die reden aan hem voorbij.

Voor de return in Italië zat hij weer bij de selectie en vanaf de stip had hij Feyenoord en zichzelf een grote dienst kunnen bewijzen, maar zijn inzet werd gepakt door Mile Svilar. Omdat de doelman eerder al de strafschop van Dávid Hancko had gepakt en na Romelu Lukaku geen AS Roma-speler meer faalde vanaf elf meter, moest Feyenoord voor het derde seizoen op rij z’n meerdere erkennen in de Romeinen. Tot groot verdriet bij Jahanbakhsh. “Vlak voor het einde van de verlenging ingebracht. Eigenlijk met maar één opdracht. Daar wist hij geen raad mee”, zei ESPN-commentator Leo Oldenburger. “Hij is waarlijk ontroostbaar.”