'Feyenoord zet streep door komst van Driouech'

Feyenoord is niet langer in de race voor de handtekening van . Dat meldt 1908.nl althans. Hetzelfde medium maakte eerder deze donderdag nog melding van een 'formeel' bod van de regerend landskampioen op de aanvaller, maar dat zou door Excelsior van tafel zijn geveegd. De Kralingers verlangen een flinke transfersom voor Driouech en om die reden heeft Feyenoord besloten om uit de onderhandelingen te stappen.

Het leek in de laatste uren van de winterse transferwindow nog een spannende strijd te gaan worden. Welke club gaat er met de handtekening van Driouech vandoor? De Eindhovenaren meldden zich begin deze week al bij Excelsior voor de aanvaller, maar slaagden er vooralsnog niet in om een deal te sluiten. Driouech zelf had zijn zinnen al op een overgang naar PSV gezet, maar kreeg er op de slotdag van de transferwindow met Feyenoord nóg een optie bij. De Rotterdammers slaagden er niet in om Luciano Rodríguez naar Nederland te halen en schakelden over naar Driouech.

Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl meldde eerder op de donderdagavond dat Feyenoord een formeel bod van vier miljoen euro had ingediend bij Excelsior. Dat bedrag heeft naar verluidt ook PSV geboden. Met Leo Sauer leek Feyenoord een belangrijke troef in handen te hebben. In Rotterdam-Zuid heeft men een hoge pet op van Sauer, maar zijn ze het er ook over eens dat hij meer minuten moet gaan maken. Een ruildeal tussen Excelsior en Feyenoord, waarbij de ‘grote broer’ ook nog een geldsom zou overmaken, leek in de maak. Maar daar heeft de huidige nummer twee van Nederland, zo klinkt het bij 1908.nl, een streep doorheen gezet.

Volgens de Feyenoord-nieuwssite is de hoge vraagprijs van Excelsior de belangrijkste reden. “De Kralingers verlangen te veel geld. Feyenoord heeft daarop knopen doorgehakt. Nadat een laatste aanbieding aan het begin van de avond door de Kralingers van tafel werd geveegd, zijn er op bestuurlijk niveau bij Feyenoord beslissingen genomen”, zo klinkt het. Conclusie: Driouech is té duur. Dat betekent ook dat Sauer de komende maanden ‘gewoon’ actief zal zijn in Rotterdam-Zuid.