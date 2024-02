Krabbendam vertelt nóg een reden waarom Feyenoord afhaakte voor Driouech

Feyenoord zette donderdagavond al vroeg een streep door de komst van en dat was niet alleen omdat Excelsior een hoge vraagprijs voor hem hanteerde. De Kralingers hoopten dat Leo Sauer de omgekeerde weg zou bewandelen, maar wilden hem graag voor langer dan zes maanden op huurbasis overnemen. Dat zag Feyenoord niet zitten, waarop het besloot om de stekker uit de onderhandelingen te trekken.

Dat vertelde Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam donderdagavond tijdens de Transfer Deadline Show van Voetbal International althans. Driouech verscheen eerder deze week op de radar van PSV, dat meteen doorpakte maar nog niet tot een akkoord wist te komen. Voor Feyenoord, dat er niet in slaagde om toptarget Luciano Rodríguez naar Rotterdam te halen, reden om zich in de strijd te mengen. De regerend landskampioen diende donderdag tegen de avond een formeel bod in bij Excelsior, maar dat werd van tafel geveegd. Volgens 1908.nl zat Excelsior te hoog in de boom en was Feyenoord niet bereid om aan de hoge vraagprijs van de stadsgenoot te voldoen.

Maar Krabbendam noemt dus (ook) een andere reden. “Feyenoord wilde niet voldoen aan de voorwaarden die Excelsior stelde. Ze waren in gesprek, er lag ook al een bod. Excelsior wilde Sauer dan in de deal betrekken en dat vond Feyenoord ook wel oké. Dan kon die jongen een halfjaar bij Excelsior spelen, ritme opdoen en daarna terugkeren naar De Kuip”, klonk het namens de clubwatcher. Maar Excelsior had andere plannen. De Kralingers gaven bij Feyenoord aan Sauer langer dan het komende halve seizoen te willen huren. “Dat zag Feyenoord niet zitten en uiteindelijk is die deal daarop geklapt.”

Krabbendam verduidelijkte vervolgens dat het enkel en alleen om een huurtransfer ging. “Excelsior wilde hem huren, alleen Sauer gaat natuurlijk zijn contract verlengen bij Feyenoord. Dat zou betekenen dat een hele dure speler, die gewoon een volwaardig salaris gaat verdienen volgend jaar, bij een club gaat spelen die dat eigenlijk niet kan betalen. Dan moet Feyenoord daarop toeleggen en dat alles bij elkaar opgeteld werd het wel een beetje veel”, aldus Krabbendam. Naast Sauer kreeg uiteindelijk ook Driouech zijn transfer niet. Na het afhaken van Feyenoord leek de weg naar PSV open te liggen. Driouech was ook al in Eindhoven, maar kreeg toen te horen dat Excelsior de seinen tóch niet op groen kon zetten omdat het geen vervanger wist te strikken.