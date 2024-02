Bayern München schakelt razendsnel en weet precies wie de nieuwe trainer moet worden

Xabi Alonso moet de nieuwe trainer van Bayern München worden, zo melden Florian Plettenberg en Fabrizio Romano woensdagochtend. De trainer van Bayer Leverkusen zou in het zuiden van Duitsland Thomas Tuchel moeten opvolgen, die na afloop van dit seizoen vertrekt bij Der Rekordmeister.

Dat Bayern München bij Alonso uitkomt, is niet gek. De Spanjaard zet Bayern München met zijn eigen Bayer Leverkusen momenteel te kijk in de Bundesliga en is op weg naar de landstitel. Der Rekordmeister werd onlangs van het veld geveegd door de ploeg van Xabi Alonso in de Bayer Arena (3-0), waarna direct de eerste geruchten de wereld inkwamen dat Bayern München zou denken aan Alonso als nieuwe oefenmeester.

Die geruchten blijken te kloppen, want de oud-speler van Bayern München staat bovenaan het lijstje van de club. Florian Plettenburg weet dat de nummer twee van de Bundesliga, nu bekend is dat Tuchel aan het einde van het seizoen vertrekt, werk zal gaan maken van de komst van Alonso. Bayern München kent echter concurrentie in de strijd om de goed presterende trainer.

Fabrizio Romano benadrukt namelijk dat ook Liverpool zijn zinnen heeft gezet op Alonso, die Jürgen Klopp moet opvolgen op Anfield. De Duitser vertrekt na tien seizoenen bij The Reds. De beleidsbepalers denken dat Alonso, tevens oud-speler van Liverpool, het stokje perfect zou kunnen overnemen van Klopp.