Kraay jr. valt bijna van zijn stoel: 'Die is aan het einde van het seizoen écht weg, dat kan toch niet anders?'

Hans Kraay jr. heeft zaterdagavond met verbazing zitten kijken naar de ontmoeting tussen PEC Zwolle en PSV. De Zwollenaren waren in de eerste weken van de tweede seizoenshelft weliswaar goed op dreef, maar hadden op eigen veld helemaal niks in te brengen en mochten misschien nog blij zijn dat de Eindhovenaren er ‘slechts’ zeven maakten. Kraay jr. schrok van het kwaliteitsverschil, maar genoot tegelijkertijd van .

De middenvelder is dit seizoen een van de grote uitblinkers bij PSV. Dat hij onmisbaar is voor Peter Bosz, bleek wel toen hij aan het begin van dit kalenderjaar een paar wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. De bekerkraker tegen Feyenoord en het competitieduel met Ajax lieten zien dat Veerman hij node werd gemist en een ongelooflijk belangrijke schakel is op het Eindhovense middenveld. Dat laatste bleek ook in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Veerman strooide met heerlijke passjes. “Joey Veerman, die is aan het einde van het seizoen écht weg. Dat kan toch niet anders?”, zei Kraay jr. zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

“Ik weet dat er nu ook voetballers kijken en denken dat dit voor hem eigenlijk normale ballen zijn, maar daar waren er zó ongelooflijk veel van”, sprak Kraay jr. zijn bewondering uit. De verslaggever stond na afloop PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen te woord. Van Polen had het idee dat zijn ploeg niet volledig is weggespeeld door PSV, maar Kraay jr. vond hem opvallend ‘speechless’. “Dat is ook weleens mooi, maar je zit te kijken na twintig minuten en denkt: is dit Eredivisie tegen Eredivisie? En het is ook nog een behoorlijke Eredivisieploeg (PEC Zwolle, red.).” PEC bleef in de eerste vijf duels na de winterstop ongeslagen, maar kreeg na de 0-1 nederlaag tegen Almere City zaterdagavond dus een nieuwe dreun te verwerken.

De manier waarop was schrijnend, vindt Kraay jr. “PEC staat op de tiende plaats, de spelers zijn tevreden over Johnny Jansen. Dat is voor hem ook hartstikke leuk, maar het is net alsof je in de voorbereiding zit en speelt tegen een ploeg die drie klassen lager speelt. PSV heeft alleen maar de bal gehad. En als je alleen maar de bal hebt, dan zitten er ook een paar aardige balletjes bij”, aldus de verslaggever over de genialiteit van Veerman.