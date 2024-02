Van Polen baart opzien: 'Het klinkt misschien gek als je 1-7 hebt verloren, maar...'

PEC Zwolle had zich zaterdagavond graag willen herstellen van de 0-1 nederlaag tegen Almere City, maar er bleek tegen PSV geen beginnen aan. De Eindhovenaren waren vooral in de tweede helft veel en veel te sterk en liepen uiteindelijk uit naar een 1-7 overwinning. PEC Zwolle-verdediger had het idee dat PSV ‘niet eens’ op honderd procent speelde. De routinier kwam samen met zijn ploeggenoten handen en voeten tekort om de koploper af te stoppen, al is hij zelf van mening dat ze niet per se zijn weggespeeld.

“Nee, volgens mij niet”, reageerde Van Polen na afloop op de vraag van ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. of hij in zijn loopbaan al een keer eerder zeven doelpunten om de oren heeft gehad. “Misschien een keer in de jeugd, maar in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie nog nooit volgens mij. Het was een rondo in de tweede helft. In de eerste helft was er tot aan die 1-0 niet eens zo heel veel aan de hand. Maar als zij een goal maken, geven ze daarna vol gas.” Dat bleek. Johan Bakayoko opende halverwege de eerste helft de score en Luuk de Jong maakte niet lang daarna de 0-2. PEC Zwolle kwam dankzij een toevalstreffer van Eliano Reijnders weliswaar terug tot 1-2, maar werd in de tweede helft volledig van het veld geblazen.

“Na de 2-1 kregen we soort van hoop. Dan wil je de tweede helft goed beginnen en dan geef je eigenlijk meteen een goal weg”, zag Van Polen. Younes Namli liet zich in de eigen zestien wel heel makkelijk de bal ontfutselen, waarna De Jong voor een leeg doel kon binnentikken. “Daarna vond ik het ook wel heel naïef worden bij ons. Hoe we voor de goal staan te verdedigen… Dan staan we op een gegeven moment 6-1 achter en dan zie ik nog een back eroverheen gaan… Daar moeten we wel echt volwassener in worden.” De eindstand spreekt boekdelen, maar Van Polen had niet echt het idee dat zijn ploeg van het kastje naar de muur werd gespeeld. “Het is misschien een beetje raar om te zeggen als je 1-7 hebt verloren, maar ik vond het bij vlagen nog wel meevallen”, aldus de aanvoerder van PEC.

Van Polen zag dat PSV vooral ook in de omschakeling erg dodelijk was, maar óók dat zijn ploeg heel matig stond te verdedigen. “Dan hebben zij zoveel kwaliteit voor de goal en dan maken ze eigenlijk alles af wat er af te maken valt.” De nederlaag komt hard aan bij PEC Zwolle, dat tot vorige week bezig was aan een goede reeks. Het bleef in de eerste vijf wedstrijden na de winterstop ongeslagen en had vorige week goede zaken kunnen doen in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Maar na de 0-1 nederlaag tegen Almere City volgde zaterdagavond dus een nieuwe dreun. “Je weet van tevoren dat PSV dit seizoen in principe oppermachtig is in de Eredivisie. Maar je weet ook dat ze een zware wedstrijd tegen Dortmund hebben gehad en ik had het idee dat ze niet eens op honderd procent speelden”, waren de veelzeggende woorden van Van Polen.