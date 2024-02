Hans Kraay jr. lovend over Eredivisie-uitblinker: 'Er is niets ordinairs aan hem, mag ik dat zeggen?'

Hans Kraay junior heeft niets anders dan lovende woorden over voor . De aanvoerder van PSV had zaterdagavond met drie doelpunten en een assist een enorm aandeel in de 1-7 overwinning bij PEC Zwolle en etaleerde daarmee zijn topvorm sinds de start van de tweede seizoenshelft. Kraay jr. vindt De Jong niet alleen een geweldige voetballer, maar ook ‘heel chique’. Daar is Sjoerd Mossou het mee eens.

“Het telt niet in het voetbal, maar hij heeft ook wel heel veel chique hè”, begon de verslaggever zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Er is niets ordinairs aan hem.” Kraay jr. geeft als voorbeeld zijn interview met De Jong na afloop van de ontmoeting tussen PEC Zwolle en PSV. De kopsterke spits had net zijn derde van de avond gemaakt toen Peter Bosz besloot om hem naar de kant te halen. Er lagen voldoende mogelijkheden voor nóg meer treffers, maar de oefenmeester uit Apeldoorn besloot dat het wel mooi was geweest. “Na afloop vroeg ik aan hem: je hebt er nu drie gemaakt, je wordt twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald en geeft je trainer vrolijk een hand. Moet je niet wat vaker kwaad worden?”

Maar De Jong wilde er niks van weten. “Hij is totaal niet met zichzelf bezig. Mag dat in deze machowereld? Zeggen dat iemand chique is?”, vraagt Kraay jr. zich af. Natuurlijk mag dat, reageerde Mossou. De verslaggever en columnist van het Algemeen Dagblad is eveneens zeer te spreken over de captain van de koploper van de Eredivisie. “De Jong is een geweldige doelpuntenmaker, maar hij is ook een geweldige speler voor je team. Omdat hij er gewoon alles aan doet wat je er maar van kunt vragen. In het drukzetten, het ‘bewaken van het groepsproces’.” Mossou betrapt zichzelf op trainersjargon, maar meent wat hij zegt. “Daar is hij natuurlijk gewoon geweldig in. Dat wordt nog weleens onderschat, want een spits wordt beoordeeld op doelpunten en een aanspeelpunt zijn.”

Die facetten beheerst De Jong als geen andere spits in de Eredivisie, ziet Mossou. “Maar hij is ook gewoon echt heel nijdig”, zo klonk het. De Jong is dankzij zijn hattrick in Zwolle de nieuwe topscorer van de Eredivisie. Hij staat inmiddels op 22 doelpunten, eentje meer dan AZ-spits Vangelis Pavlidis. Feyenoord-topschutter Santiago Giménez maakte er tot op heden negentien.