Bosz heeft geen medelijden met eigen speler: ‘Hij weet waar hij aan begon bij PSV’

Ricardo Pepi blonk woensdagavond met een hattrick uit bij PSV in de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Eindhoven (3-2). Toch is de kans groot dat de Amerikaanse spits komend seizoen opnieuw als back-up van zal fungeren.

Pepi werd vorig jaar voor ongeveer elf miljoen euro door PSV opgepikt bij FC Augsburg. Hij was in zijn debuutjaar voornamelijk invaller, maar kwam toch tot 9 doelpunten en 3 assists in 41 wedstrijden in alle competities. Tegen FC Eindhoven gaf Pepi opnieuw zijn visitekaartje af door drie keer te scoren, maar trainer Peter Bosz laat na afloop doorschemeren dat de Amerikaan zichzelf opnieuw tevreden zal moeten stellen met een reserverol.

“Ja, hoor. Dat is allemaal bekend”, reageert de coach van PSV na afloop tegenover Voetbalprimeur op de vraag of het voor Pepi ‘wel wenselijk is om nog een seizoen achter Luuk de Jong te zitten’. “Hij weet waar hij aan begon toen hij hiernaartoe kwam. Dat is voor hem helemaal duidelijk.”

"Ik kan mij af en toe zijn frustratie heel goed voorstellen, want het is niet de eerste keer dat hij scoort. Ook als invaller scoorde hij. Dus dat begrijp ik allemaal”, vervolgt Bosz. “Maar hij heeft iemand voor zich die heel vaak de bal mee naar huis heeft mogen nemen, omdat hij behoorlijk scoort”, besluit de trainer, refererend aan De Jong.

