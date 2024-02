Henk Spaan vernietigend: 'Een hele rare kleuter en domme manier van naar voetbal kijken, rot op!'

Henk Spaan ergert zich mateloos aan de manier waarop Pierre van Hooijdonk naar Ajax-middenvelder kijkt. De columnist van Het Parool vindt dat de analist een 'domme' indruk maakt door de verwachtingen die Van Hooijdonk schept over de Engelse aanwinst van Ajax.

"Van Hooijdonk is altijd bezig met stoken. Het maakt zo’n domme indruk". begint Spaan zijn relaas in de Hard Gras Podcast. "Het is een kinderlijke opvatting van voetballen. Zo van: iedereen moet Ronaldinho zijn. Dat is helemaal niet zo, want er is maar een Ronaldinho. Hij zegt dat Henderson geen man passeert en niet scoort, maar dat is een hele rare kleuter manier van naar voetbal kijken", maakt Spaan opnieuw duidelijk.



De 75-jarige journalist, die al geen goede relatie had met Van Hooijdonk, vindt dat er door Van Hooijdonk gekeken moet worden naar hetgeen Henderson wél weet toe te voegen aan Ajax. Hij haalt daarbij een voorbeeld uit Engeland aan: "Kijk eens naar Jorginho van Arsenal, die zie je niet, maar is echt heel belangrijk", stelt Spaan. "Er zijn nou eenmaal spelers, die zie je niet. Ze verwachten dat Henderson de nieuwe Pirlo is, rot op!"

In de uitzending van Studio Voetbal gaf Van Hooijdonk zondagavond aan dat hij niet onder de indruk was van het optreden van Henderson: "Als hij in een elftal speelt dat het resultaat haalt dat gevraagd wordt, dan kun je hem credits geven. Alleen als je gaat kijken naar wat hij daadwerkelijk heeft gedaan op het veld... Hij heeft geen onnodige fouten gemaakt, maar van zijn passes ging vijftig procent naar Sutalo en die andere naar Hato en Taylor over korte afstand", gaf de oud-spits aan.