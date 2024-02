Kwakman uit onbegrip: 'De selectie die ze nu hebben is niet goed genoeg, wat is nou de verandering geweest?'

Kees Kwakman is van mening dat AZ Pascal Jansen echt wel wat langer had kunnen laten zitten. De Alkmaarders besloten na het bekerduel met de amateurs van Quick Boys (3-3, AZ won na strafschoppen) afscheid te nemen van de hoofdtrainer, die werd vervangen door Maarten Martens. Onder de Belg is de huidige nummer vier van de Eredivisie er echter niet beter op gaan voetballen.

Jansen loodste AZ in het afgelopen seizoen naar de vierde plaats in de Eredivisie én de halve finale van de UEFA Conference League. Die prestaties smaakten naar meer in Alkmaar, maar de club verkocht ook afgelopen zomer z’n beste spelers. Waardige vervangers kwamen er niet. Dat is terug te zien in de resultaten. AZ was voor de winterstop al uitgespeeld in de Conference League, werd vorige week door Feyenoord kansloos uit het bekertoernooi geknikkerd en dreigt de vierde plaats uit handen te geven. In de tussentijd werd Jansen op straat gezet, maar onder zijn vervanger Martens werd er nog niet gewonnen.

“AZ heeft wel een probleemje, heb ik het idee”, zegt Kwakman op de website van ESPN, twee dagen na het doelpuntloze gelijkspel van de Alkmaarders op bezoek bij Almere City. De analist van de sportzender vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat AZ Jansen de laan uit heeft gestuurd. “Hij had wel wat meer krediet verdiend wat mij betreft. Hij heeft het de afgelopen jaren uitstekend gedaan en stond vorig seizoen nog in de halve finale van de Conference League. De selectie die ze nu hebben is gewoon niet goed genoeg om mee te doen om plek 1 en 2. Ze hoopten met Martens een frisse wind in het elftal te krijgen, maar dan hadden ze iemand van buitenaf moeten halen denk ik. Doet Martens nou zoveel anders dan Jansen? Dus wat is nou de verandering geweest?”

Kwakman merkt dat de verwachtingen in Alkmaar hoog zijn, misschien iets té hoog. “Die zijn niet realistisch met dit elftal. Ze zijn zes basisspelers kwijtgeraakt, die moet je dan ook vervangen door zes toppers en dat is niet gelukt.” AZ nam afgelopen zomer afscheid van Tijjani Reijnders, Milos Kerkez, Jesper Karlsson, Sam Beukema en Pantelis Hatzidiakos. Adequate vervangers wist de club niet te strikken. “Dat kan ook gewoon een keer gebeuren. Je kan niet ieder jaar in de roos schieten op de transfermarkt”, stelt Kwakman. AZ bezet nog altijd de vierde plaats in de Eredivisie, maar de voorsprong op Ajax is slechts één punt. De Amsterdammers konden zondag al over de Alkmaarders heen, maar verloren in Heerenveen (3-2). AZ gaat zaterdagavond naar Fortuna Sittard, acht dagen later komt Ajax op bezoek.

Maandagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat Robert Eenhoorn per 1 juli aftreedt als algemeen directeur. Eenhoorn is bijna tien jaar in die functie werkzaam in Alkmaar.