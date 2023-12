AZ-coach Jansen maakt opvallende keeperswissel voor cruciaal duel met Legia Warschau

Rome-Jayden Owusu-Oduro verdedigt donderdagavond het doel namens AZ tegen Legia Warschau. De jongeling krijgt opvallend genoeg de voorkeur van trainer Pascal Jansen boven Hobie Verhulst. Eerste keuze Matthew Ryan ontbreekt in het cruciale Conference League-duel in Polen, vanwege naar verluidt een gebroken oogkas.

Dat is een opmerkelijke keuze van Jansen, zeker gezien het feit dat het donderdagavond een heksenketel zal zijn in Polen. Owusu-Oduro keepte nog nooit in de hoofdmacht van AZ. De pas negentienjarige doelman maakt donderdagavond dus zijn debuut bij de Alkmaarders. Het wordt dan meteen ook zijn Europese debuut. Owusu-Oduro speelde tot dusverre 24 wedstrijden bij Jong AZ. De jongeling was doelman van AZ Onder 19 tijdens het succesvolle Youth League-seizoen.

Owusu-Oduro krijgt de voorkeur boven Verhulst. Laatstgenoemde heeft met zijn dertig jaar veel meer ervaring dan zijn collega. Vorig seizoen keepte Verhulst zelfs twaalf duels voor AZ in de Conference League, waar hij het jaar daarvoor twee keer in actie kwam in de Europa League met de Alkmaarders. Owusu-Oduro lijkt de oud-doelman van onder meer Go Ahead Eagles en FC Volendam voorbij te zijn in de pikorde.

Verder zijn er weinig verrassingen in de opstelling van de Alkmaarders, bij wie Dani de Wit weer in de basis staat na blessureleed. Voorin staat verdediger Denso Kasius opgesteld als rechtsbuiten: het is nog niet duidelijk wat Jansen exact met die zet wil bewerkstelligen.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Sugawara, Bazoer, Martins Indi, Møller Wolfe; Dantas, D. de Wit, Clasie: Kasius, Pavlidis, Van Brederode.