Knutsen licht uitblinker van Ajax uit zonder zijn naam te noemen: 'Ik geniet van hem'

Kjetil Knutsen, de trainer van Bodø/Glimt, ziet Ajax nog altijd als een sterke ploeg. Ondanks het teleurstellende seizoen van de Amsterdammers is Knutsen goed te spreken over de aanvallende kwaliteiten bij Ajax en ziet hij vooruitgang onder interim-trainer John van ’t Schip.

Donderdagavond treffen Ajax en Bodø/Glimt elkaar in de knock-outronde van de Conference League. “Ik heb ze geanalyseerd en ik vind ze aanvallend een heel goed team”, zegt Knutsen bij ESPN over Ajax. “Het is ook een team met veel talent.” Hij licht Brian Brobbey uit, zonder zijn naam te noemen. “Ik geniet van de spits, ik vind hem heel goed. Hij is sterk, een goede speler. Ik denk ook dat Jordan Henderson heel belangrijk zal worden voor Ajax. Als je kijkt naar de laatste tien à vijftien wedstrijden, dan heeft Ajax zich verbeterd.”

Artikel gaat verder onder video

Het is voor Knutsen duidelijk wat op de grootste uitdaging is voor Bodø/Glimt, op weg naar de wedstrijd tegen Ajax. “Dat wij in de voorbereiding op het seizoen zitten en zij natuurlijk midden in het seizoen zitten. Het is een heel goed team, dus het wordt een zware klus voor ons. We kijken er erg naar uit. We hebben alles te winnen en niets te verliezen.”

Ten opzichte van vorig seizoen heeft Bodø/Glimt een jasje uitgedaan, met het vertrek van topschutters Amahl Pellegrino (naar San José Earthquakes) en Faris Pemi (naar Olympique Marseille), vorig seizoen goed voor respectievelijk 34 en 24 doelpunten in officiële wedstrijden. Echte vervangers zijn er nog niet gekomen, maar Knutsen lijkt zich geen grote zorgen te maken. “Het gaat erom hoe je met de ploeg werkt. Bodø/Glimt draait niet om één speler. De stijl van aanvallen is voor mij belangrijker dat de individuen.”