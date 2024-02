Kwakman: 'Misschien ontkomt Ajax er niet aan om hem op te stellen'

Ajax speelt donderdagavond in de Conference League tegen Bodø/Glimt en in het programma Voetbalpraat wordt besproken wie de linksbackpositie moet gaan bekleden. Karim El Ahmadi ziet als de beste optie, terwijl Kees Kwakman opwerpt om naar de linkerflank te verschuiven. Dan zou centraal komen te spelen.

Van ’t Schip kan tegen Bodø/Glimt weer beschikken over Devyne Rensch, die op 3 februari tegen PSV (1-1) werd opgesteld als linksback en al vroeg uitviel. Toen was Sosa zijn vervanger. Donderdagavond zit Rensch weer bij de selectie, maar El Ahmadi ziet Sosa als de beste optie. “Ik denk dat je niet beter hebt dan Sosa, om eerlijk te zijn. Je zou Martha er kunnen neerzetten, of schuiven met Hato, maar dat zou ik allebei niet doen.”

Artikel gaat verder onder video

“Martha vind ik geen goede optie en Hato is centraal achterin het best”, stelt de voormalig middenvelder. “Wel vind ik dat je als team heel dicht bij elkaar moet spelen, als je met Sosa en Sutalo speelt. Dan zou ik maar wat directer op Brobbey gaan spelen. Dat hoeft niet meteen met lange ballen, maar ze moeten wel directer spelen en bij elkaar blijven. Elke keer als Ajax nu een beetje openstaat, zijn ze kwetsbaar.”

Kaplan speelde dit seizoen geen officiële wedstrijden voor Ajax, maar wel elf voor Jong Ajax. Maandag deed hij 45 minuten mee tegen MVV Maastricht (3-0 zege). Zijn wissel in de pauze was uit voorzorg, met het oog op de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Van ’t Schip liet zich al ontvallen dat de Turkse verdediger in actie zou kunnen komen tegen Bodø/Glimt.

“Misschien ontkomt Van ’t Schip er toch niet aan om Kaplan een keer op te stellen”, zegt Kwakman. “Het vervelende is alleen dat Hato dan naar de linksbackpositie moet. Maar ja, Sosa kan eigenlijk ook niet en Martha is geen linksback. Rensch was de oplossing tegen PSV, maar viel geblesseerd uit. Meer opties heeft Van ’t Schip niet. Ik snap dat Van ’t Schip het misschien zondag tegen NEC eerder zal proberen met Kaplan. Maar als die jongen fit is en zijn minuten maakt, ja, dan moet hij dat misschien maar een keer proberen.” Het blijft een probleempositie, weet Kwaman. “Ik gok zomaar dat ze in de zomer voor een nieuwe linksback gaan.”