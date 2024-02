Lilian Marijnissen wordt na vertrek bij SP gelinkt aan overstap naar Feyenoord

Sportmarketeer Chris Woerts vindt dat Feyenoord in zee moet gaan met voormalig fractievoorzitter van de SP, Lilian Marijnissen. In het programma In de Wandelgangen van Vandaag Inside geeft Woerts aan dat hij zal voorstellen dat Marijnissen toegevoegd gaat worden aan de Raad van Commissarissen van de Rotterdammers.

"Lilian, jij wordt de eerste vrouwelijke commissaris in de Raad van Commissarissen (rvc) van Feyenoord", zegt Woerts uit het niets tegen Marijnissen, die nergens vanaf weet: "Er is nog nooit een vrouw in de rvc van Feyenoord geweest en jij wordt de eerste", geeft Woerts aan, waarna presentator Wilfred Genee de sportmarketeer vraagt hoe hij dat weet: "Dat ga ik voorstellen", reageert Woerts. "Ik zou dat heel goed vinden."

"Feyenoord zit wel in mijn hart", reageert Marijnissen op de suggestie van Woerts. "Ik weet niet of ik dit kan, maar nooit een vrouw is wel heel erg weinig", zegt Marijnissen, waarna Woerts uitlegt dat Ajax meerdere vrouwelijke commissarissen heeft: "Ik zou het echt heel goed vinden", zegt hij over een mogelijke overstap van Marijnissen naar haar favoriete voetbalclub.

Marijnissen vertrok na de verkiezingen als fractievoorzitter van de SP, nadat ze het stokje in 2017 overnam van Emile Roemer. De afgelopen verkiezingen verliepen teleurstellend voor haar partij, waarna ze besloot te stoppen.