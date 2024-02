Slecht nieuws voor Manchester United: 'Je kunt je er niet uit kopen, je kunt geen City doen'

Manchester United kan komende zomer niet echt grote uitgaven doen op de transfermarkt. In december was bekend geworden dat Sir Jim Ratcliffe de nieuwe eigenaar werd van Manchester United. Het zomerse transferbudget komt redelijk onder druk te staan door de Financial Fair Play-regels (FFP).

Het budget zal een nóg grotere klap krijgen als de club van de ‘Busby Babes’ er niet in slaagt om zich te kwalificeren voor de Champions League. Het zal kielekiele worden voor Manchester United, dat momenteel op de zesde plek staat in de Premier League. In Europa is Manchester United al uitgeschakeld. In een poule met Bayern München, Galatasaray en FC Kopenhagen, eindigde het team van Ten Hag laatste. Een bron, die dichtbij Ratcliffe staat, legt de situatie uit tegenover The Telegraph.

"Je kunt je er niet uit kopen. Je kunt geen City doen omdat er geen ruimte is”, sneert de bron richting de rivaal aan de oostkant van de stad. “Je kunt zoveel uitgeven aan het stadion als je wilt. Maar als het op de selectie aankomt, kost dat tijd en geld. Het is duidelijk dat het herstructureren van het elftal een belangrijk onderdeel van je agenda moet zijn, maar je bent gebonden aan FFP dus het is een gestaag proces.”