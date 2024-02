Ten Hag ontsnapt: Manchester United dankt late treffer voor volgende ronde FA Cup

Manchester United heeft zich dankzij een late treffer van Casemiro ten koste van Nottingham Forest geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup: 0-1. De ploeg van trainer Erik ten Hag kende veel moeite met de laagvlieger uit de Premier League, maar dankzij een Braziliaanse goal overleefde United de vijfde ronde van het Engelse bekertoernooi. United behaalde voor de 48e keer de kwartfinale en treft in deze ronde naar alle waarschijnlijkheid aartsrivaal Liverpool.

Bij United ontbrak het vijftal Shaw, Maguire, Martínez, Wan-Bissaka en Højlund. Door de vele afwezigen verscheen Antony voor het eerst sinds 30 december - toen ook tegen Nottingham Forest - weer aan de aftrap. De Braziliaan bekroonde zijn basisplaats bijna door na enkele minuten de bal vol op de lat te poeieren.

Ook McTominay kon in 2024 zelden rekenen op een plek bij de startende elf. Ten Hag gunde de Schot vandaag een basisplaats en met twee ferme kopballen in de eerste helft dwong hij Nottingham Forest-doelman Turner tweemaal tot het uiterste. De thuisploeg werd voornamelijk gevaarlijk in de tegenstoot, maar was meermaals zeer slordig in de afronding.

Twee maanden geleden verloren The Red Devils in competitieverband in stadion City Ground van de nummer zeventien van de Premier League. Kort na rust oogde de United-defensie fragiel, maar Awoniyi en Origi verzuimden om Nottingham Forest aan een voorsprong te helpen. In het vervolg pakte Manchester United de regie, maar een treffer bleef uit.

De ploeg van Ten Hag behaalde vorig jaar nog de finale van de FA Cup, maar won het toernooi voor het laatst in 2016. Een replay in de vijfde ronde leek onvermijdelijk, maar Casemiro kreeg Nottingham Forest alsnog op de knieën. De Braziliaan verlengde een strak aangesneden vrije trap van specialist Fernandes en voorkwam daarmee overwerk voor Manchester United met de stadsderby van aanstaande zondag tegen City in het vooruitzicht.