Noa Lang toont WhatsApp-gesprek met Ajax-trainer: ‘Hij heeft me nooit meer succes gewenst…’

deed er in 2021 alles aan om weg te komen bij Ajax. De aanvaller moest het in die tijd doen met een reserverol, en was het daar zelf niet mee eens. In de vierdelige docuserie Noa Lang: Lastpak laat de PSV’er oude gesprekken zien die hij voerde met Erik ten Hag op WhatsApp.

Lang stond destijds in de belangstelling van Club Brugge, en wilde maar wat graag een transfer maken. De aanvaller besloot om een berichtje te sturen naar Ten Hag. “Kijk, ik heb het zelfs hier. Ik heb hem een hele Bijbeltekst gestuurd, met ‘je moet me gewoon laten gaan, stop met mij te demotiveren’. Hij heeft me ook nooit meer succes gewenst of wat dan ook. Niet eens een appje, helemaal niks”, kijkt Lang daarop terug.

De vleugelspeler was geraakt nadat zijn oefenmeester niks van zich liet horen. “Dat is wel zoiets waarvan ik dacht… oké, niet eens succes, tegen jouw speler. Ik heb toen gewoon een zak gepakt, al mijn schoenen erin gedaan en gezegd: ‘ik kom niet meer, man’”, zegt de 24-jarige PSV’er. “In mijn hart wilde ik bij Ajax blijven, maar mijn verstand zei me dat ik weg moest.”

Lang is zich ervan bewust dat hij ‘een type is dat het bloed onder de nagels vandaan haalt’. Ten Hag kreeg in seizoen 2019/20 een uitbrander tegen de aanvaller, toen Ajax het in de beker opnam tegen Telstar. “Dat is ook zoiets, daar is mijn stempel begonnen. Dusan Tadic had de bal, hij speelt die bal veel te hard, de bal gaat uit en hij zegt: ‘je moet eerder rennen, dan houd je hem binnen.’ Ik zeg tegen hem: ‘je moet die bal gewoon goed spelen.’ Wie krijgt er op zijn kop, waar de microfoon naast staat? Ik”, zegt de aanvaller.

