Henderson stuurt ploeggenoot weg bij vrije trap Ajax: 'Zeldzaam moment'

Het debuut van voor Ajax wordt uiteraard besproken door de kranten. De 33-jarige middenvelder liet zich binnen de lijnen gelden in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1), zo zagen bijvoorbeeld NRC Handelsblad en De Volkskrant.

"Als Ajax-middenvelder Kristian Hlynsson vlak voor tijd een vrije trap snel wil nemen, stuurt zijn nieuwe ploeggenoot Jordan Henderson hem weg”, schrijft NRC. “De Engelsman herkent het moment, wacht tot zijn medespelers zich verzameld hebben voor het doel van PSV en geeft voor. Het leidt tot een grote kans voor Ajax-verdediger Jorrel Hato, die in de handen van de keeper kopt.”

NRC spreekt van ‘een moment van bedachtzaamheid’, dat dit seizoen ‘zeldzaam’ is bij Ajax en zomaar had kunnen leiden tot de overwinning. Bij De Volkskrant viel op dat Henderson ‘zijn handen stuk klapte’ om zijn medespelers op te peppen. Hij wees ook voortdurend aan wie waar moest lopen, schrijft de krant.

Henderson leek zich te ontpoppen tot een verlengstuk van trainer John van ’t Schip. “Geregeld overlegde hij aan de zijlijn even met Van ’t Schip. Soms viel er alleen geen eer te behalen. Het duel was sowieso een aanslag op zijn stembanden, om het telkens hopeloos uit elkaar vallende elftal van Ajax enigszins compact te houden. Henderson was als de schoolmeester die de ketende jochies in het klaslokaal bij de les probeerde te houden.”

In De Telegraaf klinkt minder enthousiasme over de routinier op het middenveld. Valentijn Driessen schreef een keiharde column over Henderson. Hij beschreef Henderson als ‘onzichtbaar’ en ‘plichtmatig’. "In één klap prikte Henderson de ballon vol verwachtingen door en maakte zelf een eind aan de Henderson-hype", zei Driessen onder meer.