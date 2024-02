Derksen ging tekeer tegen Vandaag Inside-gast: 'Als het aan mij lag was je nooit meer teruggekomen!'

Johan Derksen was na het eerste optreden van politiek verslaggever Sam Hagens in Vandaag Inside totaal niet te spreken over diens bijdrage. De Snor ging zelfs behoorlijk tekeer tegenover de journalist en zou hem hebben toegebeten: "Als het aan mij had gelegen was je nooit meer teruggekomen!", onthult Hagens in gesprek met Wilfred Genee.

In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside bespreken Hagens en Genee de uitzending van maandag na. Na een kort gesprek over de onthullingen van Özcan Akyol over Matthijs van Nieuwkerk krijgt Hagens de vraag of hij zich wel veilig voelt in de televisiewereld. "Ik voel me heel erg veilig", reageert de verslaggever daarop.

"In het begin had ik soms wel een beetje bonje met Johan", moet Hagens daarna bekennen. "Toen heeft hij me daar een keer op aangesproken achter de schermen, toen is hij ook wel goed tekeergegaan. Maar het gaat ook om hoe het op iemand overkomt, ik vond het uiteindelijk meer een leuk verhaal voor bij verjaardagen. Dat de grote Johan Derksen helemaal tekeer was gegaan: "Als het aan mij had gelegen was je nooit meer teruggekomen na de eerste aflevering!", dus ik kan er alleen maar om lachen en drie jaar later ben ik er nog steeds", lacht Hagens.