Opvallend: Brian Brobbey komt met zeer nederige voorspelling van Ajax - PSV

heeft voorafgaand aan het thuisduel van Ajax met PSV een nederig interview gegeven. De spits van Ajax stelt in gesprek met ESPN dat PSV ‘natuurlijk’ favoriet is voor de wedstrijd van zaterdagavond (20.00 uur) in de Johan Cruijff ArenA.

Het verschil op de ranglijst tussen Ajax en PSV is momenteel gigantisch. Ajax staat na negentien speelronde vijfde in de Eredivisie en heeft liefst 21 punten minder dan PSV. De Eindhovenaren lieten dit seizoen pas twee punten liggen in competitieverband. “Het is een hele leuke wedstrijd. Wedstrijden tegen PSV zijn altijd leuk. Zij zijn natuurlijk de favoriet”, zegt Brobbey. “Maar er liggen zeker kansen voor ons”, voegt de spits van Ajax eraan toe.

Brobbey put vertrouwen uit de eerste ontmoeting tussen Ajax en PSV eerder dit seizoen, eind oktober. PSV won toen in eigen huis met 5-2. Ajax speelde echter een prima eerste helft in Eindhoven en nam in de eerste helft tot tweemaal toe brutaal de leiding. “Ik denk dat we de eerste helft echt fantastisch speelden”, zegt Brobbey.

Brobbey wist in oktober zelf één doelpunt te maken. Hij had echter vaker op het scorebord kunnen belanden als hij zorgvuldiger was omgegaan met zijn kansen. “Als ik mijn kansen had afgemaakt, en anderen ook, hadden we met de rust dik voor gestaan denk ik”, aldus Brobbey.