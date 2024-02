Overmars overstuur: 'Sorry, het is woede, ik ben eruit geduwd'

Marc Overmars ervaart nog altijd met de gevolgen van zijn hartinfarct in 2022. De voormalig directeur voetbalzaken van Ajax liet reeds weten dat zijn hart 'voor 45 procent is afgestorven' en merkt dat hij veel rust moet nemen.

In een interview met de NOS wijst Overmars op een gegeven moment naar zijn hart. "Alles kost veel energie. Ik moet veel rusten om een beetje te functioneren. Het heeft me kapotgevreten...", verzucht hij. Overmars heeft inmiddels een ICD, een apparaatje dat eventuele hartritmestoornissen moet ondervangen.

Artikel gaat verder onder video

“Sorry, het is woede”, vervolgt Overmars. “Het is het verdriet dat ik m'n familie heb aangedaan. Hoe het anders opgelost had kunnen worden bij Ajax. Ik vind dat het bestuur van Ajax in paniek is geraakt en daardoor gehandeld heeft. Ik wil niet in een slachtofferrol kruipen, maar ik vind dat ze me eruit geduwd hebben.”

Uit een reconstructie van de NOS blijkt dat Ajax tweemaal een mogelijke terugkeer van Overmars besprak. De gewezen linksbuiten moest in februari 2022 het veld ruimen vanwege grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van de club. Hij vertrok uiteindelijk naar Antwerp FC, waar hij momenteel niet actief is door een FIFA-schorsing.