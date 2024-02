NOS: 'Ajax heeft Overmars tot twee keer toe benaderd voor terugkeer'

Ajax heeft tot twee keer toe geprobeerd om terug te halen als directeur voetbalzaken, blijkt uit onderzoek van de NOS. De gewezen linksbuiten moest in februari 2022 het veld ruimen vanwege grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van de club, maar werd nog geen half jaar later alweer gepolst voor een terugkeer, schrijft de omroep.

De NOS sprak met Overmars zelf en 'andere betrokken (oud-)bestuurders van Ajax' en mocht daarnaast 'bestuurlijke berichten' inzien. "Daaruit komt naar voren dat Overmars nog geen vier weken na zijn vertrek in februari 2022 door de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, Leen Meijaard, werd benaderd voor een gesprek", zo valt te lezen. Daarin zou Overmars gevraagd zijn om in de zomer van 2022 terug te keren, wat door Meijaard niet wordt ontkend. Wel weerspreekt hij dat er sprake was van een 'concreet voorstel' richting Overmars, die zes weken na zijn vertrek uit Amsterdam aan de slag ging bij het Belgische Royal Antwerp FC.

Poging twee

In 2023 zou Ajax een nieuwe poging hebben ondernomen om Overmars tot een terugkeer te bewegen. De club stelde in mei van dat jaar in de persoon van Sven Mislintat eindelijk een opvolger aan, maar de Duitser werd na een veelbewogen transferzomer in september alweer de wacht aangezegd, onder meer omdat zijn rol bij enkele transfers onder de loep wordt genomen door accountantskantoor KPMG. Na het vertrek van Mislintat werd Overmars benaderd door zijn voormalig ploeggenoot Danny Blind.

De voormalig aanvoerder en (onder meer) hoofdtrainer van de Amsterdammers was op dat moment nog niet in functie als commissaris, maar zou 'ruim voor zijn officiële benoeming' op 27 december al contact met Overmars hebben opgenomen. "Overmars was op dat moment in afwachting van een uitspraak in de tuchtzaak die door Ajax in gang was gezet. Blind wist daarvan, tegelijkertijd zag hij zijn club ook kwakkelen op het technische vlak. De optie-Overmars was er in zijn beleving écht een die verkend moest worden, "al is er maar 1 procent kans dat het lukt", schrijft de NOS.

Overmars zegt 'nee'

Uiteindelijk kwam het vooralsnog niet tot een terugkeer van Overmars in Amsterdam. Inmiddels is dat voorlopig ook van de baan, aangezien de FIFA recent zijn Nederlandse schorsing overnam waardoor hij ook zijn werk in Antwerpen moest neerleggen. Bovendien wilde de gewezen directeur ook niet ingaan op de avances van zijn voormalige werkgever: "k denk dat als ik had doorgeduwd en gezegd had dat ik er open voor stond, dan zouden dingen in gang gezet zijn. Maar ik wil bij Antwerp FC blijven. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin", laat Overmars de NOS weten.