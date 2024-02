Vernietigend oordeel over Ajax in Alkmaar: 'Ze spelen als een middenmoter'

Kenneth Pérez stelt dat Ajax de eerste helft bij AZ heeft gespeeld als 'een middenmoter'. De Amsterdammers treden in Alkmaar aan met een vijfmansdefensie, maar keken al na zeven minuten spelen tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van .

In de rustanalyse bij ESPN zegt Perez dat Ajax speelt zoals hij vooraf al had verwacht: "Met hele slechte momenten, met middelmatige momenten, met goede momenten en met hele goede momenten", somt de Deen op. "Ze spelen als een middenmoter", concludeert hij vervolgens. "Ze hebben ook een paar goede aanvallen gehad via de zijkanten, net-niet of net-wel", stipt Pérez aan. "En AZ heeft niet legio kansen gehad, zoals afgelopen donderdag", verwijst hij naar de gewonnen Europa League-wedstrijd bij FK Bodø/Glimt.

Artikel gaat verder onder video

Collega-analist Marciano Vink ziet dat Van Bommel bijzonder veel vrijheid genoot in het eerste bedrijf. "Aan de zijkanten, met name bij Van Bommel, daar lag natuurlijk enorm veel ruimte. Daar heeft AZ nog niet eens maximaal profijt van gehad." De enige keer dat de Alkmaarders dat deden was het echter raak: "Dit is zo'n moment waarbij je gewoon scherper moet zijn. Gaaei, Sutalo, Hato die te snel naar binnen komt en zich kinderlijk laat uitspelen door iemand die graag naar zijn rechterbeen gaat, dat weet je", somt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en PSV op.

Volg hier live de tweede helft van de wedstrijd tussen AZ en Ajax

"Dit moet gewoon tien keer scherper", vervolgt Vink. "Dan sta je in een keer met 1-0 achter en kunnen alle goede bedoelingen, met de boel een beetje dichthouden en kijken hoe we de wedstrijd geniepig eruit kunnen halen, de prullenbak in." Dat komt ook omdat het aanvalsspel van Ajax door de extra verdediger onmachtig oogde, betoogt Vink: "Voetballend kom je eigenlijk voorin een man tekort."