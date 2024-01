Maarten Martens zorgt met drastische maatregel na aanstelling voor teleurgestelde AZ-speler

Maarten Martens heeft besloten dat AZ-speler maandagavond zijn debuut moest maken voor Jong AZ in de gewonnen wedstrijd tegen FC Dordrecht (5-1). De beslissing van de nieuwe trainer van Alkmaarders leidde tot teleurstelling bij de aanvaller, die juist blij was weg te zijn uit de Keuken Kampioen Divisie toe.

Dat gaf de zoon van Mark van Bommel na afloop van het duel open en eerlijk aan tegenover ESPN. De Limburgse aanvaller was ondanks de eclatante overwinning op de Schapenkoppen vooral teleurgesteld over het feit dat hij bij Jong AZ moet spelen, maar accepteert de beslissing van zijn trainer; "Ja, zijn mening is dat ik ritme op moet doen bij Jong AZ als ik niet speel bij het eerste. Het is heel simpel, ik kan er niks aan doen", zegt Van Bommel. "Ik probeer gewoon bij AZ 1 mijn plek weer te veroveren. En als ik bij Jong AZ ritme op moet doen, dan is dat zo."

Het was voor de aanvaller zijn debuut bij Jong AZ, want Pascal Jansen was nooit tot het idee gekomen om de aanvaller voor de beloften uit te laten komen. Dat was een beslissing die Van Bommel wel beviel, want hij wil basisspeler zijn bij AZ 1 en was dit in bepaalde fases van het seizoen ook. De oud-speler van MVV Maastricht gaf maandagavond wel zijn visitekaartje af, want hij was al vroeg trefzeker in Wijdewormer.