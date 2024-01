Huiberts verklaart ontslag Pascal Jansen bij AZ: 'Geen verbetering zichtbaar'

Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, heeft tekst en uitleg gegeven bij het ontslag van trainer Pascal Jansen. De 50-jarige oefenmeester werd woensdag, na ruim drie jaar hoofdtrainer van de club te zijn geweest, op straat gezet. Huiberts bezweert dat de onvrede onder de supporters geen rol hebben gespeeld, maar dat er intern al langer twijfels waren over de samenwerking met Jansen.

Afgelopen dinsdag zat Jansen voor het laatst op de bank van AZ, dat in de KNVB Beker maar ternauwernood af wist te rekenen met de amateurs van Quick Boys. Nadat de Katwijkers in de reguliere speeltijd een 2-2 gelijkspel uit het vuur hadden weten te slepen stond het na twee keer een kwartier verlengen 3-3 en namen de Alkmaarders de strafschoppen beter dan de tegenstander. De ontsnapping in het bekertoernooi volgde drie dagen na de nederlaag bij de hervatting van de Eredivisie, op bezoek bij FC Twente (2-1).

Artikel gaat verder onder video

Die wedstrijden bevestigden de vermoedens van de AZ-directie, zegt Huiberts in gesprek met Voetbal International. "Dit was geen beslissing op basis van één wedstrijd. In de winterstop hebben we Pascal aangegeven dat we ons zorgen maakten over de neergaande lijn. Zoals we altijd met hem in gesprek zijn geweest. We verwachtten een opgaande lijn in de tweede seizoenshelft, maar daar was tegen FC Twente en Quick Boys geen sprake van", laat de directeur voetbalzaken optekenen. Daarbij waren de signalen vanuit de fans echter niet doorslaggevend: "Witte zakdoekjes beïnvloeden onze beslissingen niet", stelt Huiberts.

Vacature

Nadat Jansen zijn congé kreeg maakte de club direct bekend dat zijn assistent Maarten Martens het seizoen afmaakt. De Belg, speler van het AZ-elftal dat in 2009 landskampioen werd, had hiervoor twee jaar Jong AZ onder zijn hoede en zal bij de hoofdmacht geassisteerd worden door zijn opvolger bij dat elftal, Jan Sierksma. Voor de beloftenploeg wordt nu een nieuwe trainer gezocht.

Geen seconde

Toen Huiberts Martens benaderde om het stokje over te nemen, hoefde de Belg daar 'geen seconde' over na te denken, vertelt de directeur voetbalzaken. Zijn aanstelling past in het beleid van de club, die Jansen immers doorschoof toen Arne Slot in december 2020 aan de kant werd gezet toen duidelijk werd dat hij met Feyenoord in gesprek was. "Die constructie heeft onze voorkeur. Maarten kent de organisatie, de club, de filosofie en heeft met een deel van de spelers al samengewerkt. Hij gaf aan dat er in zijn ogen nog veel rek in deze groep zit en dat hij er meer uit denkt te kunnen halen. Dat gevoel delen wij", aldus Huiberts.