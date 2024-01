Manfred Ugalde beslist eerste Eredivisie-topper van 2024

De eerste kraker van 2024 is een prooi geworden voor FC Twente. De dominante thuisploeg kwam door een Alkmaarse treffer al vroeg op achterstand tegen AZ, maar hield de drie punten na twee treffer van toch in eigen huis: 2-1. Daarmee zetten de Enschedeërs de achtervolging in op Feyenoord, terwijl AZ de aansluiting lijkt te verliezen.

Gelijk na de winterstop stond er kraker tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie op het programma. AZ trad echter niet in volle oorlogssterkte aan: Yukinari Sugawara en Mathew Ryan waren afwezig vanwege hun deelname aan de Azië Cup. De vervanger van de Australische doelman was de 19-jarige Jayden Owusu-Oduro, die daarmee zijn Eredivisiedebuut maakte. In de tweede minuut redde hij goed op een poging van Sem Steijn, waarna de druk van de Enschedeërs constant aanhield. Door een hoge lijn en de nodige strijdlust veroverde FC Twente de bal vaak binnen enkele seconden terug en met handige combinaties kon de aanval veelvuldig gezocht worden. In de eindfase ontbrak het de thuisploeg echter aan doortastendheid. Er werd weinig gecreëerd en pogingen die er waren werden gekraakt of eenvoudig gekeerd.

Artikel gaat verder onder video

AZ was daarentegen wel effectief. In het eerste halfuur had de ploeg van Pascal Jansen één fatsoenlijke aanval, maar daaruit waren ze wel gelijk trefzeker. Na een inschattingsfout van Gijs Smal kon Mayckel Lahdo er op de rechterflank vandoor, waarna zijn voorzet verkeerd werd ingeschat door Mees Hilgers. De verdediger maaide over de bal heen, waardoor Jens Odgaard tot zijn eigen verrassing binnen kon schieten. In de slotfase lieten de Alkmaarders met een paar zuinige counters opnieuw de defensieve kwetsbaarheid van de thuisploeg zien, maar de pogingen vielen niet tussen de palen. Aan de andere kant gebeurde dat wel toen Manfred Ugalde de verdiende gelijkmaker binnenkopte. Na een afgeslagen corner bracht Carel Eiting de bal opnieuw voor, waarna de Costa Ricaan kon binnenkoppen.

In een fletse tweede helft was hij bij een spelhervatting opnieuw trefzeker. AZ kreeg een vrije trap niet weg, waarna de bal via de voeten van Rots met enig fortuin voor de kleine spits belandde. Hij twijfelde geen moment en schoot onder het lichaam van Owusu-Oduro de eerste kans van het tweede bedrijf binnen. Inderdaad, de eerste kans. Schoten waren er dus vrijwel niet, maar gele kaarten wel. Door onhandige tackles moest leidsman Serdar Gözübüyük namelijk meerdere malen naar de borstzak grijpen. Invaller Ruben van Bommel was in de slotfase nog eenmaal gevaarlijk, maar de punten bleven bij de ploeg die ook in de tweede helft dominant was: FC Twente. Daarmee zetten de Enschedeërs de achtervolging in op Feyenoord, terwijl AZ die strijd voor even moet staken.