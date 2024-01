PSV-fans walgen: hierdoor ontsnapte Ugalde aan 'donkerrode' kaart na aanslag op Ramalho

is woensdagavond, tot onbegrip van de PSV-fans, ontsnapt aan een rode kaart. De aanvaller van FC Twente ging in de blessuretijd van de eerste helft hard door op de enkels van en veroorzaakte daarmee een forse overtreding. Men in Eindhoven snapt niet dat de Costa Ricaan niet van het veld werd gestuurd.

Terwijl de meeste ploegen deze week alweer de derde bekerwedstrijd van het seizoen spelen, komt PSV woensdagavond pas voor de eerste keer in actie voor de KNVB Beker. Dit heeft te maken met de afgelasting van de bekerwedstrijd tegen FC Twente in december. Tot aan de achtste finales is er geen VAR aanwezig bij de bekerwedstrijden.

Als die videoscheidsrechter vanavond wel aanwezig was geweest, is de kans groot dat Ugalde mocht inrukken. PSV lijkt echter geen man meer nodig te hebben in de bekerclash met Twente. Door doelpunten van Yorbe Vertessen, Luuk de Jong en Johan Bakayoko stonden de Eindhovenaren al na 61 minuten op 3-0. Door een goal van (uitgerekend Ugalde) deed Twente in de 68e minuut wat terug.