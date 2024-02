Prestaties van Feyenoord kunnen Slot bekoren: 'Daar heb ik ze een groot compliment voor gemaakt'

Arne Slot werkt met een positief gevoel toe naar de halve finale in de KNVB Beker tussen Feyenoord en FC Groningen. Precies één week voor de wedstrijd tegen Groningen werd de ploeg uit Rotterdam nog uitgeschakeld door AS Roma in de Europa League. Tegen Almere won Feyenoord met 0-2, en dus blijft de coach positief.

Als eerste blikt Slot terug op de wedstrijd (inclusief verlenging) in de Italiaanse hoofdstad. “Het was een zware wedstrijd, zo kort na 120 minuten en strafschoppen in Rome die zowel fysiek als mentaal veel van de spelers hebben gevraagd. Desondanks zijn we in Almere niet door de ondergrens gezakt en hebben we opnieuw de nul gehouden. Daar heb ik de jongens en de staf een groot compliment voor gemaakt”, vertelt Slot via de Feyenoord-kanalen.

Toch zal het geen makkelijke partij worden voor de club uit de havenstad, zo legt Slot uit. “Net als eerder bij FC Emmen is Dick Lukkien erin geslaagd om een elftal neer te zetten met een eigen manier van spelen. Daarin zie je bij al hun wedstrijden echt de hand van de trainer terug. En dat verwachten we morgen ook, gecombineerd met het fanatisme dat zij aan die speelstijl toevoegen.”

Slot is na ziekte weer terug op de bank te vinden bij Feyenoord. Feyenoord speelt in de halve finale van de beker thuis, wat betekent dat de formatie van Slot weer een beroep kan doen op de trouwe supporters. “We kijken uit naar een nieuwe bekeravond met de supporters en gaan er alles aan doen om de finale te halen.”