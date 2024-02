PSV krijgt flinke meevaller richting kraker tegen Ajax

PSV lijkt zaterdagavond in de wedstrijd tegen Ajax te kunnen beschikken over . De 22-jarige middenvelder is twee dagen voor de Eredivisie-kraker teruggekeerd in Eindhoven.

Saibari kwam vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup met Marokko in de tweede seizoenshelft nog niet in actie voor PSV. De Marokkanen werden dinsdagavond in de achtste finale verrassend uitgeschakeld door Zuid-Afrika, waardoor Saibari eerder dan verwacht het vliegtuig naar Nederland heeft gepakt.

PSV meldt donderdag dat Saibari zich inmiddels bij zijn teamgenoten heeft gevoegd. Dat betekent dat de middenvelder hoogstwaarschijnlijk in actie kan komen als de Eindhovenaren het zondag in de Johan Cruijff ArenA opnemen tegen Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Waar Saibari tegen Ajax zijn rentree kan maken voor PSV, mist Noa Lang de ontmoeting met zijn oude club. Door een bovenbeenblessure komt de aanvaller voorlopig in actie. Joey Veerman en Malik Tillman, die afgelopen zaterdag vanwege blessureleed het thuisduel met Almere City (2-0) misten, keren komend weekend mogelijk ook weer terug in de wedstrijdselectie van PSV.