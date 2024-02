‘Nieuwe hoofdbrekens voor Bosz: defensieve wijziging bij PSV op komst’

PSV-trainer Peter Bosz moet voor het komende uitduel met FC Volendam mogelijk een streep zetten door de naam van . De vleugelverdediger moest zich afgelopen zaterdag in de topper tegen Ajax vlak voor tijd laten vervangen. Uit onderzoek blijkt dat de situatie ‘niet al te ernstig’ is, maar het is wel ‘verstandig’ dat hij in elk geval één wedstrijd aan zich voorbij laat gaan.

Dat schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. Dest maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van FC Barcelona naar PSV en kwam vooralsnog in 25 wedstrijden in alle competities in actie. Hij moest enkel het thuisduel met Go Ahead Eagles op 27 september te missen. In de thuiswedstrijden tegen FC Volendam en Fortuna Sittard deed Bosz weliswaar geen beroep op hem, maar dat had niets met blessureleed te maken.

Het uitduel met FC Volendam van komende zondag moet Dest naar alle waarschijnlijkheid wél vanwege fysieke ongemakken aan zich voorbij laten gaan. Dest kwam niet ongeschonden uit de strijd tegen Ajax en liet zich al een paar minuten voor het laatste fluitsignaal vervangen. Volgens Elfrink heeft de vleugelverdediger ‘lichte klachten’ opgelopen. “De situatie is onderzocht en oogt niet al te ernstig, zo heeft een eerste inschatting aan het licht gebracht. Wel is het verstandig dat Dest in ieder geval één duel aan de kant blijft”, zo klinkt het.

Dat heeft tot gevolg dat Bosz een defensieve wijziging moet doorvoeren. Elfrink verwacht dat de oefenmeester tegen FC Volendam kiest voor Mauro Júnior of Patrick van Aanholt als linksback. Eerstgenoemde speelde in de Johan Cruijff ArenA als middenvelder en was in die rol een van de uitblinkers bij de Eindhovenaren. Tegenover de mogelijke absentie van Dest is er ook goed nieuws voor Bosz. De verwachting is dat Malik Tillman, Joey Veerman én Ricardo Pepi zondag terugkeren in de wedstrijdselectie. Zij moesten het duel met Ajax allemaal laten schieten. Veerman kwam op 13 januari tegen Excelsior voor het laatst in actie. Noa Lang en Guus Til ontbreken voorlopig nog bij PSV.