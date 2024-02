PSV trekt de stekker eruit: 'Ze laten het hierbij, er komt geen nieuwe aanbieding'

PSV is niet van plan om een nieuwe contractaanbieding te doen. De koploper van de Eredivisie is nog niet tot een akkoord gekomen met de achttienjarige aanvallende middenvelder en legt de bal nu volledig bij hem.

Hans Kraay junior van ESPN sprak na de wedstrijd tussen PEC Zwolle en PSV (1-7) met technisch directeur Earnest Stewart over Babadi, die voor het eerst sinds 19 augustus weer een basisplaats had. “Ik heb in de catacomben nog even met Earnest Stewart gesproken. Ik wilde weten hoe het precies zit met Babadi. Hij zegt dat PSV hem meerdere keren een aanbiedingen heeft gedaan, waarvan de laatste een paar weken geleden.”

“’Daar houden we het ook bij. Wil hij blijven, dan moet zijn entourage naar PSV toe komen’”, citeert Kraay de directeur van PSV. “Zij komen niet meer naar hem. Zij doen hem uit zichzelf geen aanbieding meer. Ze zouden het natuurlijk heel fijn vinden als hij voor drie of vier jaar zou bijtekenen. Ze hebben hem in hun ogen een uitstekende aanbieding gedaan. Als hij de komende weken niet genoeg speelt, zouden ze er best oren naar hebben om hem een jaar te verhuren.”

Babadi heeft een aflopend contract bij PSV. Hij staat in de belangstelling van Feyenoord, zo bevestigde 1908.nl deze week. Er zouden al gesprekken hebben plaatsgevonden, ook met met de technische staf van Feyenoord. De partijen zouden een transfer positief inzien.