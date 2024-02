PSV verslaat PEC Zwolle met 1-7 (!), Luuk de Jong nieuwe topscorer Eredivisie

PSV heeft zaterdagavond een monsterzege geboekt op PEC Zwolle. De koploper van de Eredivisie was met liefst 1-7 te sterk. maakte een hattrick en vijzelde zijn seizoenstotaal op tot 22 doelpunten, waarmee hij de nieuwe topscorer van de Eredivisie is. Na rust scoorden de Eindhovenaren door naïef spel van de tegenstander vijfmaal.

Na het knappe gelijkspel tegen Borussia Dortmund (1-1) trad PSV in speelronde drieëntwintig aan tegen PEC Zwolle. Het elftal van Peter Bosz kende een verrassing: door een lichte blessure bij Ismael Saibari startte de veelbesproken Isaac Babadi in de basis. Bij de Overijsselse tegenstanders keerde de twintig jaar oudere Bram van Polen weer terug na een schorsing.

De Eindhovense jongeling leek PSV na een prachtige steekpass van Joey Veerman de openingstreffer te maken, maar na tussenkomst van de VAR werd zijn doelpunt geannuleerd. Aan de hand van de Volendamse spelmaker regen de bezoekers in de openingsfase de kansen aaneen, al waren de zachte schoten makkelijke prooien voor Jasper Schendelaar. Ze hadden weinig moeite om ondanks de compacte Zwolse linies toch de weg naar voren te vinden. Buitenspelers Hirving Lozano en Johan Bakayoko legden hierbij de nodige werklust aan de dag, maar waren niet altijd even gelukkig: voornamelijk de acties van de Belg smoorden vaak in het strafschopgebied van de Blauwvingers.

Hij was echter wel degene die na een klein halfuur voor de 0-1 zorgde door een voorzet van Sergino Dest handig binnen te koppen. Luttele minuten later deed kopspecialist De Jong dat bij een Eindhovense corner ondanks het nodige duw-en trekwerk dunnetjes over. De ploeg uit de Lichtstad kreeg de nodige mogelijkheden om voor rust de marge nog groter te maken. Veerman was tweemaal dichtbij, maar de lat en een Zwolse verdediger stonden een doelpunt voor de Champions League-uitblinker in de weg. Lozano deed ook een poging, maar zijn schot ging wild over.

0-2 was echter niet de ruststand, want enkele minuten voor tijd tekende Eliano Reijnders voor de aansluitingstreffer. Na een snelle counter trok de kleine vleugelspeler naar binnen en loste hij een houdbaar schot, maar Walter Benitez ging vervolgens opzichtig in de fout. PEC was tot dan toe nauwelijks gevaarlijk geweest, want de ploeg van Johnny Jansen had veel moeite met de hoge druk van PSV. In de zeldzame counters werd het open middenveld van de bezoekers snel overgestoken, maar een gesmoord schot van diezelfde Reijnders was het enige wapenfeit.

Na rust begon de thuisploeg enthousiast, maar kreeg het al gauw het deksel op de neus. Na een afgeslagen corner begon Younes Namli in het eigen strafschopgebied te pingelen en werd hem de bal ontnomen, waarna De Jong voor een leeg doel zijn tweede van de avond maakte. Het leek de aanvalsdrang van de Zwollenaren echter niet te deren: door brutale druk kwam er meer beweging in het spelbeeld. Door een gebrek aan passnauwkeurigheid kwam PSV, op een kleine kans voor Davy van den Berg na, echter niet in de problemen.

Het spel van de thuisploeg bleek uiteindelijk meer naïef dan gedurfd, want in de verdediging werden de nodige ruimtes weggegeven. PSV profiteerde hier meermaals van, waardoor er met nog een kwartier op de klok een 1-6 stand op het scorebord stond. De vierde treffer kwam van de voet van Bakayoko, die na een goede actie van de Jong op de linkerflank eenvoudig binnenschoot. Even later was het de beurt aan de 33-jarige spits, die bij een voorzet van Lozano aan de aandacht ontsnapt was en zijn hattrick completeerde. Enkele minuten later schoot Sam Kersten de bal na een voorzet van de Mexicaan in eigen doel.

Daarmee was de gifbeker voor PEC Zwolle nog niet leeg, want in de slotfase frommelde invaller Ricardo Pepi na een matig verwerkte voorzet van Jordan Teze de 1-7 binnen. De Amerikaan was vervolgens nog dichtbij een achtste treffer, maar omdat hij de paal trof bleef dat de Zwollenaren bespaard.