PSV-talent Babadi (18) is overtuigd geraakt en kan uiterst gevoelige transfer maken

Feyenoord pakt door voor de komst van (18), zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl vrijdagochtend. Volgens het medium zijn er onlangs door de Rotterdammers concrete gesprekken gevoerd met Babadi en zijn entourage en is de middenvelder van PSV overtuigd geraakt.

1908.nl meldt dat Feyenoord momenteel voor twee spelers concreet in de markt is: Luciano Rodriguez en Babadi. De interesse was er al een tijdje voor Babadi, maar die is inmiddels concreet. Zo concreet, dat een transfer van de aanvallende middenvelder naar De Kuip dichterbij is dan ooit tevoren. Na gesprekken, ook met de technische staf van Feyenoord, zien alle kampen een transfer positief in.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord ziet in de jongeling, die deze zomer bij PSV uit zijn contract komt, een geschikte aanvallende middenvelder en linksbuiten. De Rotterdammers zien in de geboren Nijmegenaar een basisspeler, waardoor het overweegt van Calvin Stengs de vaste rechtsbuiten te maken. Op het middenveld zou er dan een plekje vrijkomen voor het talent van PSV.

De verwachting van 1908.nl is dat Babadi eerder naar Feyenoord toe zal komen, als trainer Arne Slot ook na dit seizoen in De Kuip blijft. Ook de oefenmeester van de Rotterdammers is namelijk bij de gesprekken betrokken. Naast Feyenoord en PSV, dat Babadi zijn contract wil verlengen, is ook Olympique Marseille in de markt voor de middenvelder.