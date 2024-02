Rik Elfrink trekt een voor PSV zorgwekkende conclusie na mislopen Driouech

PSV had zich op de slotdag van de winterse transferwindow maar wat graag versterkt met , maar slaagde er uiteindelijk niet in overeenstemming te bereiken met Excelsior. De aanvaller was weliswaar al gearriveerd in Eindhoven, maar zijn werkgever trok op het laatste moment de stekker uit de onderhandeling. Daardoor zit PSV zonder offensieve versterking en mogelijk ook met de gebakken peren. Als er nu nóg een aanvaller geblesseerd afhaakt, heeft Peter Bosz ‘echt een groot probleem’.

Dat stelt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans, daags na de hectische slotdag van de winterse transferperiode. De Eindhovenaren moesten in de laatste dagen nog vol aan de bak, nadat ze een akkoord hadden bereikt met 1. FC Union Berlin over een overgang van Yorbe Vertessen en uit medisch onderzoek bleek dat Noa Lang andermaal een aantal weken geblesseerd moet toekijken. Driouech stond bovenaan het verlanglijstje om de voorhoede van PSV te versterken, maar Bosz zag de rappe buitenspeler van Excelsior uiteindelijk niet komen.

De Eindhovenaren waren er met Excelsior financieel uit, alleen wilden de Rotterdammers ook nog een vervanger strikken. Die kwam er echter niet, waardoor ze besloten om Driouech toch géén groen licht te geven voor zijn vertrek naar PSV. “Hoe moet de club nu zelf verder?”, stelt Elfrink de vraag. “Op de eerste plaats lijkt het zaak om Johan Bakayoko en Hirving Lozano buiten de wedstrijden in bubbeltjesplastic door het seizoen te loodsen. Als zij geblesseerd raken, is er echt een groot probleem.” PSV verkocht Vertessen immers aan 1. FC Union Berlin en zag Lang voor de zoveelste keer sinds zijn komst afgelopen zomer plaatsnemen in de ziekenboeg. “Daarnaast moeten Malik Tillman en Ismael Saibari waarschijnlijk klaar staan om hen bij momenten te kunnen vervangen”, schrijft Elfrink.

Saibari was de afgelopen weken met Marokko actief op de Afrika Cup, maar de topfavoriet voor de eindzege werd in de achtste finales verrassend uitgeschakeld door Zuid-Afrika. Voor PSV een opsteker, want Saibari meldde zich snel na de Marokkaanse nederlaag weer in Eindhoven en is zaterdagavond in de topper tegen Ajax van de partij. Hij lijkt voor PSV en Bosz echter niet de ideale man voor de flanken, mocht er onverhoopt nóg een aanvaller wegvallen. “Zeker Saibari maakte dit seizoen furore op het middenveld en lijkt daar ook het beste tot zijn recht te komen. Saibari leek zich eerder aan de buitenkant niet echt happy te voelen, maar straalde juist in die middelste linie”, aldus Elfrink.