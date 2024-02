Ronald de Boer adviseert: 'Hij is 24 en moet gaan nadenken over een transfer'

Ronald de Boer raadt aan om na te denken over zijn sportieve toekomst. De verdediger van Bayern München zit dit seizoen veelvuldig op de bank; ook woensdagavond tegen Lazio in de Champions League verschijnt hij niet aan de aftrap.

De afgelopen weken was De Ligt een basisklant in de ploeg van Thomas Tuchel, maar dat kwam door de afwezigheid van Kim Min-Jae (Azië Cup). Nu de concurrent weer terug is, moet De Ligt weer plaatsmaken. “Als De Ligt speelt, zie je hem soms goals maken en goed spelen. Maar de trainer heeft toch een ander idee bij de verdediging”, ziet De Boer. “Dat is natuurlijk een signaal voor De Ligt.”

“Het is in mijn ogen gewoon een topspeler, maar de trainer gelooft niet in ‘m. Als het zo blijft, zou ik denken: jongen, je bent op een leeftijd dat je moet spelen, je moet wegwezen”, vervolgt De Boer bij Ziggo Sport. “Een speler van het niveau van De Ligt moet niet te veel op de bank zitten. Dat je bij een topclub moet strijden om je plek, dat hoort erbij, je moet er ook voor vechten. Maar voor hem wordt het nu bijna structureel.”

De Ligt kwam in 2022 over van Juventus en speelde sindsdien 43 competitiewedstrijden voor Bayern. Voor zijn ontwikkeling is het belangrijk dat hij niet te veel op de bank zit, weet De Boer. “Met zijn kwaliteiten moet hij gaan nadenken. Hij is 24 jaar, een geweldige leeftijd. Als dit lang gaat duren, dat hij sporadisch een wedstrijdje mag spelen, dan zou ik op zoek gaan naar een andere club.”