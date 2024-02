Complimenten voor scheidsrechter Van der Eijk na doelpunt NEC tegen SC Cambuur

Scheidsrechter Sander van der Eijk kan op de nodige complimenten rekenen na de gelijkmaker van NEC in de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur. Na het Nijmeegse doelpunt kwam er een bekertje op het veld terecht. Waar in het (recente) verleden wedstrijden om die reden vaak tijdelijk werden stilgelegd, bracht Van der Eijk het spel heel snel weer op gang.

SC Cambuur en NEC zorgen dinsdagavond voor een interessante partij voetbal. De Nijmegenaren waren op voorhand de grote favoriet om de wedstrijd te winnen en zich te kwalificeren voor de finale van de KNVB Beker, maar hebben hun handen vol aan de thuisploeg. En dat is best verrassend, gezien de recente vorm van SC Cambuur (twee nederlagen in de laatste drie wedstrijden) en de goede indruk die NEC al maanden achterlaat in de Eredivisie.

De beste mogelijkheden waren in de eerste helft weliswaar voor NEC, maar het was SC Cambuur dat via Roberts Uldrikis halverwege het eerste bedrijf de score opende. De formatie van coach Henk de Jong hield de 1-0 voorsprong vast en ging daardoor met een heerlijk gevoel de rust in. NEC gooit er in de tweede helft echter een paar schepjes bovenop. De ploeg van trainer Rogier Meijer raakte voor de rust al zowel de paal als lat en voerde de druk in de tweede helft flink op. De gelijkmaker kon niet uitblijven en die viel dan ook uit een hoekschop: Bram Nuytinck zette een goed blok, waardoor Koki Ogawa vrijkwam en de 1-1 binnen kon werken.

Van der Eijk leek vervolgens gedwongen te worden de wedstrijd stil te leggen. Na het doelpunt van Ogawa werd er vanaf de tribune een bekertje op het veld gegooid. Waar dat nog niet zo heel lang geleden reden was om het duel stil te leggen en de elftallen naar binnen te sturen, wachtte Van der Eijk de situatie nu heel even af. De scheidsrechter voerde overleg aan de zijkant, maar besloot al snel het spel te hervatten. Tot blijdschap bij de spelers, de toeschouwers in Leeuwarden én de kijkers thuis. Overigens besloot Van der Eijk het duel vlak na de start van de tweede helft wél even stil te leggen. SC Cambuur-supporters staken lang buiten het stadion vuurwerk af en een deel daarvan dreigde op het veld te komen. Na een korte onderbreking kon er gelukkig weer gevoetbald worden.

