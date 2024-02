Schokkende beelden van jeugdwedstrijd in Enschede: 'Dit is echt afschuwelijk om te zien'

Een jeugdwedstrijd in Enschede tussen de teams van Rigtersbleek Onder 12 en G.V.V Eilermark Onder 12 is volledig uit de hand gelopen. Ouders gingen met elkaar op de vuist en kinderen zochten 'huilend en hevig ontdaan' de kleedkamer op, zo schrijft De Stentor.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Inmiddels gaan beelden rond waarop ouders vechtend te zien zijn: er wordt door meerdere mensen geduwd en geslagen. Omstranders zijn schreeuwend en gillend te horen. Door de ongeregeldheden werd de wedstrijd gestaakt en zochten de jonge spelers geëmotioneerd de kleedkamer op.

Voorzitter Sara Nijenhuis van Rigtersbleek noemt de beelden 'echt afschuwelijk om te zien'. Ze wordt maandag verder bijgepraat door betrokkenen en kan nu nog niets zeggen over de aanleiding. "Alles wat ik daar nu over zeg, kan verkeerd vallen. Maar laat heel duidelijk zijn dat wij als club dit gedrag nooit tolereren."

Nijenhuis gaat de beelden en verklaringen van betrokkenen op een rij zetten. "Op basis daarvan gaan we ook samen met Eilermark kijken wat hier gebeurd is en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Voor mij is het heel simpel, goed is goed en fout is fout en als blijkt dat mensen van onze club een vervelende rol hebben gespeeld, dan zullen we daar zeker acties in ondernemen." Voorzitter Eddy Bodde van Eilermark heeft niet gereageerd.