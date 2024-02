Mossou vergelijkt Ajax- en Feyenoord-verdediger: 'Dan is hij een betere deal, dat kon je wel zien'

Waar Ajax-verdediger er vooralsnog niet in slaagt om de hoge verwachtingen waar te maken, heeft bij Feyenoord niet veel wedstrijden nodig gehad om een goede indruk achter te laten. Beelen krijgt bij afwezigheid van Gernot Trauner een kans in het hart van de Rotterdamse verdediging en bewees donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League veel potentie te hebben. Sjoerd Mossou is er zelfs nu al van overtuigd dat Feyenoord een betere deal heeft gesloten dan Ajax.

De regerend landskampioen nam Beelen afgelopen zomer voor bijna drie miljoen euro over van PEC Zwolle. De 22-jarige centrumverdediger uit Harderwijk moest lang wachten op zijn kans in Rotterdam-Zuid, maar kan zich door de hamstringblessure van Trauner eindelijk laten zien. Na zijn basisplaats tegen Sparta afgelopen zondag verscheen hij ook in het heenduel met AS Roma aan de aftrap. “Hij gaat sowieso richting een basisplaats komend jaar”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Dat heeft volgens de verslaggever vooral te maken met een mogelijk vertrek van Lutsharel Geertruida. De Oranje-international stond afgelopen zomer al op het punt om een transfer te maken. “De kans dat Geertruida weggaat is natuurlijk sowieso groot, nadat die transfer naar Leipzig al niet doorging afgelopen zomer. Hij zal dus wel weggaan. Dan is het natuurlijk top dat je zo’n jongen al in huis hebt”, vertelt Mossou. En dat voor nog geen drie miljoen euro. Ter vergelijking: Ajax betaalde minstens 20,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor de komst van Sutalo. “Dan is Beelen een betere deal. Dat is een inkoppertje, dat kon je wel zien”, aldus Mossou.

Beelen speelde donderdag ‘pas’ zijn elfde wedstrijd voor Feyenoord. Mossou wil dus nog niet al te hard van stapel lopen. “Maar het was wel heel erg knap dat hij tegen Lukaku fier overeind bleef. Hij pakte al vroeg een gele kaart, maar hij blijft dan heel rustig. Aan de bal, zonder bal. Veel ruimte in zijn rug maakt het ook niet uit, want hij is heel snel. Dat wordt dus normaal gesproken wel een goede speler.”