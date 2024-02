Technisch manager Excelsior komt met update over Driouech: overgang naar PSV geen uitgemaakte zaak

Technisch manager Niels van Duinen van Excelsior heeft opheldering gegeven over de huidige stand van zaken in de onderhandelingen over een eventuele transfer van . Volgens Van Duinen hebben de Kralingers vooralsnog met ‘geen enkele club’ overeenstemming bereikt over een overgang van de aanvaller. Feyenoord is in elk geval niet langer in de race.

“De laatste stand van zaken is dat twee concrete clubs (Feyenoord en PSV, red.) zich hebben gemeld en we daarmee in gesprek zijn”, klinkt het namens Van Duinen bij ESPN, dat het interview kort na 19.30 uur publiceerde. “Ons vertrekpunt is daarbij altijd geweest om toe te werken naar een transfer in de zomer. Dan weet je ook hoe het werkt als topclubs in Nederland zich melden voor je spelers. Dan ga je met elkaar in gesprek, maar waarin de vertrekpunten wel altijd helder zijn geweest dat de doelstellingen en ambities niet in gevaar of in het gering moeten komen.”

Artikel gaat verder onder video

Van Duinen vertelt vervolgens nog dat er met ‘geen enkele club’ een akkoord is. Dat zal er met Feyenoord sowieso niet meer komen. 1908.nl meldde al dat de regerend landskampioen zich heeft teruggetrokken uit de strijd om de handtekening van Driouech en dat nieuws wordt bevestigd door onder meer Voetbal International. PSV is dus de enige overgebleven club in de race om Driouech, maar een overgang van de aanvaller naar de huidige koploper van de Eredivisie is zeker geen uitgemaakte zaak. “PSV wil ver gaan. Maar ook niet té ver”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Het bod dat Feyenoord eerder op de avond indiende bij Excelsior bedroeg naar verluidt vier miljoen euro. Dat werd echter door de Kralingers van tafel geveegd. Feyenoord concludeerde vervolgens dat Excelsior té veel geld verlangt voor Driouech en besloot daarom uit de onderhandelingen te stappen. Daardoor lijkt Excelsior ook een streep te kunnen zetten door de tijdelijke komst van Leo Sauer. Feyenoord had de Slowaakse aanvaller eventueel bij deal willen betrekken, maar ziet volgens 1908.nl af van een tijdelijk vertrek nu de komst van Driouech niet langer aan de orde is. Dat laatste meldt ook Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. De komst van Sauer zou voor PSV en Driouech de seinen op groen zetten en Feyenoord wil de koploper zeker niet nóg sterker maken.