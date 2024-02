Driessen begrijpt niets van Ajax: ‘Een kinderhand is snel gevuld’

Valentijn Driessen is ook twee dagen na de ontmoeting tussen Ajax en PSV nog niet onder de indruk van de bijdrage van . De winterse topaanwinst van de Amsterdammers maakte zaterdagavond voor het eerst zijn opwachting in de Johan Cruijff ArenA. Driessen liet in zijn column direct na afloop al blijken dat hij veel meer aan hem had verwacht en spreekt in zijn nieuwe column zijn verbazing uit over hoe ‘snel’ Ajax tevreden is.

Het was een publiek geheim dat de Amsterdammers zich in de januarimaand wilden versterken met een controlerende middenvelder, die naast veel kwaliteit ook vooral veel ervaring met zich mee moest brengen. De huidige nummer vijf van de Eredivisie kwam in die zoektocht uit bij Henderson. De Engelsman had Liverpool afgelopen zomer nog verruild voor Al-Ettifaq, maar hunkerde een paar maanden later alweer naar het leven in Europa. Ajax maakte gebruik van die situatie en haalde de voormalig Liverpool-aanvoerder met veel bombarie binnen.

Henderson maakte zaterdagavond tegen PSV zijn debuut, maar zijn optreden zal niet lang blijven heugen. Bij Driessen althans. De verslaggever van De Telegraaf was snel na afloop van de topper in de Johan Cruijff ArenA al opvallend kritisch op de Engelsman en doet er in zijn maandagcolumn nog een schepje bovenop. “Een kinderhand is snel gevuld. Henderson kreeg na een partijtje obligaat, bijna onzichtbaar meeblazen tijdens Ajax-PSV met risicoloze balletjes over vijf meter en wat wijzen en praten vele handen op elkaar. Onbegrijpelijk hoe laag de lat wordt gelegd bij Ajax, dat op de positie van Henderson gewend is aan bepalende voetballers zoals ooit Arie Haan, Jan Wouters, Wim Jonk, Frenkie de Jong en Lasse Schöne”, zo klinkt het.

Driessen noemt het optreden van Henderson zelfs ‘armoedig’. “Henderson werd nog eens geholpen door PSV, dat zwaar gehavend de aanval zocht en het defensieve Ajax daarmee in de kaart speelde. Anders wordt het als Ajax de bal krijgt, zoals veel Eredivisieclubs doen. Kijken hoe Henderson dan acteert.” De verslaggever weet na één wedstrijd al genoeg: Ajax hoeft ‘weinig te verwachten’ als de Engels international aan de bal komt. Henderson zei na afloop dat hij ‘misschien wat meer risico’ in zijn spel had kunnen leggen. Volgens Driessen onderstreept die zin het ‘kleurloze’ debuut van de ‘miljoenenaankoop met de grote naam’. “Dat de Engels bondscoach Gareth Southgate verklaarde dat de Henderson van Ajax de Henderson is die hij kent, is ontnuchterend”, klinkt het.