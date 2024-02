Van der Gijp staat op en loopt meteen weg: 'Vuurwerk in de kleedkamer'

De uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond geeft nog veel stof tot napraten. Klimaatactivisten Hannah Prins en Sieger Sloot bevonden zich in het hol van de leeuw en kregen een respectloze behandeling van René van der Gijp, die het tweetal zelfs de rug toekeerde. Columnist Angela de Jong van het Algemeen Dagblad spreekt van een ‘treinongeluk’.

Bij Vandaag Inside worden gasten vaak de daaropvolgende dag 'gerecenseerd', zo weet De Jong. "Maar wat er dinsdagavond allemaal gebeurde, ging zelfs voor VI-begrippen ver. Het resulteerde in de ongemakkelijkste aflevering van VI sinds ‘De Kaarsrel’ en ik weet eigenlijk nog steeds niet naar welk ongeluk ik precies heb zitten kijken", schrijft ze.

Van der Gijp zei dat hij Prins en Sieger liever niet in de studio had. "Was het netjes van Gijp? Nee. Had ik medelijden met de gasten? Nee, want dit is VI, daar kun je alles verwachten", aldus De Jong. Maar tegelijk vroeg ik me wel af: als je gasten alleen maar kunt en wilt beledigen, waarom nodig je ze dan uit? Dat heeft VI niet nodig."

Opvallend was dat Van der Gijp tijdens de eindtune als eerste opstond van tafel. "Terwijl de eindleader liep, was nog net te zien hoe Gijp boos de studio uit stierde. Dat werd vuurwerk in de kleedkamer. Ik durf het bijna niet te vragen, maar: is er misschien een filmpje van?", verwijst ze met een knipoog naar de ophef rondom Matthijs van Nieuwkerk.

