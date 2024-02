Van der Gijp verbijsterd door Ajax: 'Ik heb zoiets nog nooit gezien… Dit kan toch niet?!'

René van der Gijp is verbijsterd door de veldbezetting van Ajax in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2 nederlaag). Met name in de eerste helft werden de Amsterdammers overlopen, wat volgens Van der Gijp kwam doordat Ajacieden als kip zonder kop over het veld renden.

De analist van Vandaag Inside zag de spelers massaal achter de middenvelders van Heerenveen aanrennen. “Hoe vaak heeft Dick Advocaat wel niet tegen ons gezegd: ik zie kans om een elftal neer te zetten dat tien keer op rij gelijkspeelt. Een elftal neerzetten dat weinig kansen weggeeft, dat is het makkelijkste wat er is”, opent hij zijn betoog. “Maar tijdens Heerenveen – Ajax zag je dat een middenvelder van Heerenveen werd aangespeeld en drie Ajacieden daarop af gingen. Dan staan er twee spelers van Heerenveen.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb zoiets nog nooit gezien… Ik zit naar iets te kijken… Dat kan toch niet?!”, voegt Van der Gijp toe. “Als die Haye werd aangespeeld, stond er in een cirkel van twintig meter niemand om hem heen. En dan die linksback, die loopt erbij alsof hij er helemaal geen zin in heeft. Het is niet om aan te zien”, doelt hij tot slot op Borna Sosa.

Sosa kreeg maandagavond ook in de uitzending van Veronica Offside de nodige kritiek. Net als Van der Gijp ergerden Hugo Borst en Andy van der Meijde zich aan de houding van Sosa op het veld. “Die heeft er toch gewoon geen zin in? Die zit toch gewoon zijn geld te pakken?”, zei Borst onder meer.