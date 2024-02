Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot voert belangrijke wijziging door in voorhoede

Yankuba Minteh keert terug in de voorhoede bij Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen AZ, zo verwacht FR12.nl. Het Feyenoord-medium denkt dat de aanvaller, die afgelopen tijd actief was op de Afrika Cup met Gambia, een basisplaats krijgt in de voorhoede.

Calvin Stengs ontbrak afgelopen wedstrijd (tegen FC Twente) met een blessure, maar keert hoogstwaarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie. De creatieveling is fit genoeg om te starten, waardoor hij waarschijnlijk als aanvallende middenvelder gaat spelen. Stengs neemt de plek in van de geblesseerde Thomas van den Belt. Quinten Timber en Mats Wieffer zijn de andere middenvelders.

Artikel gaat verder onder video

Minteh vormt samen met Santiago Giménez en Igo Paixao de voorhoede bij Feyenoord. In de voorgaande wedstrijden had Arne Slot een basisplaats voor Bart Nieuwkoop in de aanval. Nieuwkoop, die normaal gesproken als rechtsback fungeert, verhuist naar de bank.

In de verdediging spelen vermoedelijk de vaste namen bij Feyenoord. Quilindschy Hartman, David Hancko, Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida moeten ervoor zorgen dat keeper Justin Bijlow geen schoten op zijn doel krijgt gevuurd.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Paixão.