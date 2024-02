Wellenreuther gelooft zijn ogen niet na optreden van Feyenoord-speler in Stadio Olimpico

Feyenoord-doelman is diep onder de indruk van teamgenoot Thomas Beelen. Wellenreuther zelf maakte een ijzersterke indruk tegen AS Roma, maar zag de jonge centrumverdediger in twee wedstrijden een fantastische prestatie leveren tegenover Romelu Lukaku. De Duitse doelman verwacht dan ook dat Beelen het ver gaat schoppen.

Gernot Trauner is wegens een hamstringblessure al een tijdje niet inzetbaar voor Feyenoord-trainer Arne Slot, waardoor hij Beelen de kans heeft gegeven. De centrumverdediger, die deze zomer overkwam van PEC Zwolle, heeft in korte tijd veel indruk gemaakt. Beelen staat in de Eredivisie zijn mannetje en wist ook in de twee Europa League-wedstrijden tegen AS Roma goed te opereren tegenover topspits Lukaku.

In gesprek met Voetbal International gaf Wellenreuther na afloop van de nederlaag in Rome aan onder de indruk te zijn van hoe Beelen zich manifesteert in het rood-wit van Feyenoord: "Insane hoe hij speelde tegen een spits van het kaliber Lukaku. Vorige week deed hij het ook al goed, maar ik geloof dat hij vanavond geen duel heeft verloren", zei Wellenreuther over zijn centrumverdediger, die de duels met de Belgische topspits niet uit de weg ging.

"Het leek of hij fysiek zelfs sterker was dan Lukaku", stelde de Duitser na afloop. "Ongelooflijk, op zo'n jonge leeftijd. Alsof hij al jaren meeloopt bij ons, dat gevoel krijg je, als je 'm ziet spelen. Hij heeft echt een hele grote toekomst voor zich", klonk de voorspelling van de Feyenoord-doelman, die zelf met een aantal cruciale reddingen ook belangrijk was voor Feyenoord in het tweeluik tegen de angstgegner uit Italië.