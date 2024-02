Xavi Simons krijgt grote complimenten van teamgenoot: 'Hij is perfect voor ons'

is nog maar twintig jaar oud, maar heeft al tien wedstrijden achter de rug bij het Nederlands elftal en is niet meer weg te denken uit de basisopstelling bij RB Leipzig. Hij speelde al twaalf wedstrijden in de Bundesliga, scoorde vier keer en gaf vijf assists. Zijn Spaanse teamgenoot Dani Olmo heeft dan ook mooie woorden voor de oud-PSV’er over.

“Xavi is een klasse apart. Dat heeft hij tot nu toe laten zien in de tijd dat hij hier is”, vertelt Olmo in een interview op de clubsite, waarin de middenvelder vooruitblikt op de kraker tegen Bayern München. “We kunnen het goed met elkaar vinden op het veld, maar hij kan ook dingen alleen. Hij heeft een geweldige dribbeltechniek en hij kan ook afronden.”

De speler met rugnummer 7 bij de ploeg uit Oost-Duitsland legt uit dat de Nederlander eigenlijk perfect in het team past. “Hij is echt een complete speler voor ons systeem, voor hoe we spelen, onze ideeën, de ideeën van de coach. Hij is perfect voor ons. Nu is hij in een heel goede stemming, en in een hele goede vorm, dus hij is echt heel nuttig.”

Simons speelt met zijn RB Leipzig in de Champions League tegen Real Madrid. In de heenwedstrijd in Duitsland kon hij nog niet zijn stempel drukken, maar wellicht laat hij in de return in de Spaanse hoofdstad zijn voeten spelen. Op woensdag 6 maart om 21.00 uur zullen de twee ploegen uitmaken welke club doorgaat naar de kwartfinale.