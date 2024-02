Zaakwaarnemer Driouech komt met mysterieuze post op Instagram Stories

Het lijkt inmiddels niet meer de vraag óf, maar naar welke club in de laatste uren van de winterse transferwindow gaat vertrekken. De aanvaller verscheen eerder deze week op de radar van PSV en de koploper van de Eredivisie pakte meteen door, maar een akkoord bleef vooralsnog uit en dat is voor Feyenoord reden geweest om zich te mengen in de strijd. De zaakwaarnemer van Driouech laat er in elk geval geen misverstand over bestaan.

Tot een paar dagen geleden leek Driouech het seizoen ‘gewoon’ te gaan afmaken bij Excelsior. De rappe aanvaller is dit seizoen een van en misschien wel dé uitblinker bij de Rotterdammers. In zeventien competitiewedstrijden was hij goed voor vier doelpunten en drie assists. Vorig seizoen had hij met drie doelpunten en evenveel assists ook al een belangrijk aandeel in de handhaving van de club in de Eredivisie. De prestaties en ontwikkeling van Driouech zijn dus niet onopgemerkt gebleven. PSV hoopt hem te strikken als vervanger van Yorbe Vertessen (vertrokken naar 1. FC Union Berlin) én Noa Lang, die voorlopig geblesseerd aan de kant staat.

Maar de Eindhovenaren dreigen Driouech in de laatste uren van de transferwindow toch nog mis te lopen. Volgens 1908.nl heeft inmiddels ook Feyenoord zich officieel bij Excelsior gemeld voor de komst van de aanvaller, die bij Excelsior nog een contract heeft tot medio 2025 en dus een serieuze transfersom moet opleveren. Zowel PSV als Feyenoord hoopt Excelsior met een bod van vier miljoen euro te kunnen overtuigen, maar geld is niet het enige waar het de club om te doen is. Excelsior haalde Lance Duijvenstijn al op bij Almere City, maar aast ook nog op een directe vervanger van Driouech. Dat zou Leo Sauer kunnen zijn. Feyenoord staat ervoor open om het talent voor de rest van het seizoen te verhuren aan de stadsgenoot.

Welke kant het uiteindelijk op zal gaan, moet de komende uren gaan blijken. Het belooft in elk geval een spannende strijd te worden. En zoals Annas El Ghouche, de zaakwaarnemer van Driouech, met een post op Instagram Stories bewijst: het is een échte strijd tussen PSV en Feyenoord, de huidige nummers één en twee van Nederland. El Ghouche deelt een foto van een entreebewijs voor de recente ontmoeting tussen Feyenoord en PSV in de achtste finales van de KNVB Beker. De ploeg van trainer Arne Slot trok op 24 januari jongstleden op eigen veld aan het langste eind (1-0). Rekent Feyenoord ook buiten het veld af met de concurrent?