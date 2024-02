Zeer opmerkelijke geruchten: 'Luuk de Jong kan PSV aankomende zomer verlaten'

Opmerkelijk nieuws uit Turkije, waar het medium Fanatik zaterdagochtend meldt dat nadrukkelijk op de radar is verschenen van Besiktas. De Turkse grootmacht zou ‘alle ogen gericht hebben op de Nederlandse spits’.

Besiktas zou zich spoedig in Eindhoven gaan melden om een zomerse transfer te bespreken, zo beweert Fanatik. De Jong zou fungeren als ‘droomkandidaat’ bij de huidige nummer vier van de Süper Lig. Besiktas-aanvallers Vincent Aboubakar, Cenk Tosun en Jackson Muleka zouden naar verluidt mogen vertrekken uit Istanbul.

Trainer Fernando Santos zou de komst van De Jong naar Turkije wel zien zitten. De ervaren spits ligt nog tot medio 2025 vast in Eindhoven, en het is onduidelijk of De Jong überhaupt wel oren heeft naar een transfer naar de Süper Lig.

De 33-jarige aanvaller is van onschatbare waarde in het elftal van de nog ongeslagen Eredivisie-koploper. De Jong maakte dit seizoen al negentien doelpunten en gaf acht keer de assist. In de Champions League scoorde de spits drie keer in zes wedstrijden.