'Zoon van voormalig Oranje-international gaat contract tekenen bij Feyenoord'

Dani Slory, zoon van Andwelé, zal vanaf komend seizoen voor Feyenoord gaan spelen. Tussen 2019 en 2021 was Dani ook al actief bij de Rotterdamse club. De vijftienjarige verdediger speelde daarna twee jaar voor NAC Breda in de jeugd. Het talent is momenteel jeugdinternational bij Nederland Onder 16, en tekent dus, net als zijn oudere broer Jaden, bij Feyenoord.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher op Instagram werd bekend dat Dani zal gaan tekenen voor Feyenoord. Vader Andwelé heeft zijn twee zoons dus vanaf komend seizoen onder contract staan bij Feyenoord. Daar waar Dani een mandekker is, speelt Jaden op de rechtsbuitenpositie. Er was nog even twijfel of de 18-jarige buitenspeler in de havenstad zou blijven spelen, maar onlangs tekende hij toch zijn contract tot medio 2027.

Artikel gaat verder onder video

Jaden Slory staat in de jeugd van Feyenoord bekend als één van de grootste talenten van de academie, wat gaat betekenen dat Jaden misschien in de voetsporen van zijn vader zal treden. Pa Slory speelde tussen 2007 en 2010 voor Feyenoord waar hij in vijftig wedstrijden acht keer tot scoren wist te komen. Daarnaast wist hij het Nederlands elftal te bereiken. Hij speelde twee wedstijden voor Oranje.